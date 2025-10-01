Junta invertirá más de 9 millones para mantener presas y conducciones de Cádiz y Málaga

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la inversión de más de nueve millones de euros de fondos propios de la administración autonómica para trabajos de conservación de las presas y otras infraestructuras hidráulicas ubicadas en las provincias de Málaga y Cádiz, en el ámbito de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

A través de la contratación de este servicio, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural garantiza que la cuenca disponga de un sistema de mantenimiento y reparación de unas infraestructuras de gran importancia para la sociedad, ya que permiten el transporte y la distribución de agua bruta. El objetivo de las labores de conservación que contratará el Gobierno andaluz es prever y atajar daños en las presas y conducciones para evitar posibles situaciones de desabastecimiento de agua potable o momentos de colapso que puedan afectar a la actividad agrícola e industrial de las provincias de Cádiz y Málaga.

En concreto, los trabajos velarán en Cádiz por el buen estado de los embalses de Guadarranque y de Charco Redondo, de las presas auxiliares del Sistema Campo de Gibraltar, del Trasvase Guadiaro-Guadarranque y de las conducciones e instalaciones de abastecimiento, riego y suministro a la industria del Campo de Gibraltar. En el caso de la provincia de Málaga, estos servicios de mantenimiento buscarán el correcto funcionamiento de las presas de La Concepción, Conde de Guadalhorce, Guadalhorce, Guadalteba, Casasola, del Limonero, del Agujero y de la Viñuela; así como de las conducciones principales de abastecimiento y riego para servicio a los usuarios del Sistema Viñuela-Axarquía.

Estas infraestructuras hidráulicas desempeñan un importante papel en la economía de las provincias de Cádiz y Málaga al servir como arteria de abastecimiento de recursos hídricos para la gran mayoría de la población de estos territorios y para zonas industriales y áreas estratégicas de producción agrícola. Para la contratación de los servicios, la Junta de Andalucía sacará a licitación cinco lotes de actuaciones con un período inicial de ejecución de tres años que se podría ampliar otros 24 meses.

El primer lote, con presupuesto base de casi 545.000 euros, hará referencia al servicio de asistencia técnica a la dirección de la explotación de los sistemas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas de las provincias de Cádiz y Málaga; mientras que el segundo (más de 2,2 millones de euros) se centrará en el mantenimiento y conservación de las presas e infraestructuras del Sistema de Explotación Campo de Gibraltar (Cádiz).

En el caso del mantenimiento y conservación de las presas e infraestructuras del Sistema de Explotación Costa del Sol Occidental (Málaga), el presupuesto de salida de la licitación superará los 1,4 millones de euros; y para el servicio relativo a las presas de los Sistemas de Explotación Guadalhorce-Limonero y Viñuela-Axarquía (Málaga) se contempla una dotación de algo más de dos millones de euros. Por último, la licitación de los servicios de mantenimiento y conservación de las infraestructuras de la zona regable de los Sistemas de Explotación Guadalhorce-Limonero y Viñuela-Axarquía (Málaga) contará con un presupuesto base de más de 2,8 millones de euros.