La Junta invierte 27,9 millones de euros en Formación Profesional a personas desempleadas en la provincia de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de la oficina de empleo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía en la calle Alfonso XII de Sevilla. - JESÚS PRIETO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla encabeza con 27,9 millones de euros, el reparto de los fondos de las subvenciones para financiar la oferta de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, dotada de manera global con 106.486.426 euros y dirigida a mejorar la cualificación de personas trabajadoras desempleadas y ocupadas en Andalucía.

Según ha detallado la Consejería de Empleo en una nota de prensa, esta convocatoria, que se desarrollará entre 2026 y 2027, fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado 9 de julio. En total, la Delegación Territorial de Empleo en Sevilla gestionará una cuantía exacta de 27.907.927,11 euros.

Con esta inversión, se desarrollarán en toda Andalucía unas 2.217 acciones formativas que permitirán formar a unas 73.600 personas trabajadoras mediante una oferta que integra tanto la formación en el trabajo como las nuevas ofertas de Formación Profesional de Grados B y C, con el objetivo de responder a las necesidades del tejido productivo andaluz.

La programación, que combina las modalidades presenciales, de teleformación y virtual, incorpora tanto especialidades incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo como enseñanzas conducentes a acreditaciones oficiales del Sistema de Formación Profesional para los Grados B y C.

De esta manera, la convocatoria se articula en cinco líneas de actuación, de manera que la primera financiará las ofertas formativas de formación en el trabajo para personas trabajadoras desempleadas, en modalidad presencial, para lo que dispondrá de un montante económico de 1.482.659 euros en la provincia.

Por su parte, la línea dos irá dirigida a ofertas formativas de formación en el trabajo para personas trabajadoras desempleadas, en modalidad de teleformación, y una línea 2 bis de ofertas formativas de formación en el trabajo para personas trabajadoras ocupadas, en modalidad de teleformación.

Con respecto a la línea 3, subvencionará ofertas de formación profesional de Grados B y C para personas trabajadoras desempleadas, en modalidad presencial y virtual. Esta línea absorbe la mayor inversión en el territorio sevillano con una partida asignada de 23.858.849 euros. Y la línea 4, que permitirá impartir ofertas de formación profesional de Grados B dirigidas a personas trabajadoras ocupadas, en modalidad virtual, dispone en la provincia de una dotación de 2.565.427 euros.

A la convocatoria podrán concurrir entidades privadas de formación, con y sin ánimo de lucro inscritas o autorizadas para impartir las especialidades y enseñanzas previstas, garantizando una oferta diversificada y distribuida por todo el territorio andaluz.