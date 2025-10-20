La Junta licita por un millón de euros el proyecto de instalaciones de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por algo más de un millón de euros (1.079.843) la redacción del proyecto de instalaciones de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla. Con este contrato, se definirá la solución técnica para las instalaciones, sistemas de energía y sistema de iluminación del trazado entre Pino Montano y Prado de San Sebastián.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha afirmado al respecto que este nuevo contrato constituye un hito más del cronograma para la ampliación del Metro de Sevilla. "No sólo avanzamos con las obras del túnel, sino que ya preparamos todas las instalaciones necesarias para que la Línea 3 Norte opere dentro de los plazos fijados", manifesta en una nota de prensa.

Rocío Díaz ha remarcado que "los avances en el Metro de Sevilla son claramente visibles tras años de parálisis, con obras en el 63% del trazado entre Pino Montano y Prado de San Sebastián y con estudios en marcha para la Línea 3 Sur y la Línea 2".

Este contrato se suma a los más de 500 millones de euros movilizados para la ejecución de las obras de los tres primeros tramos (Pino Montano, Los Carteros- Ronda Urbana Norte y Hospital Macarena) y el ramal técnico, que ya está finalizado. Este contrato va a permitir la redacción de los proyectos constructivos de las instalaciones.

Esto abarca tanto el sistema de electrificación (líneas de alimentación y distribución, subestaciones, línea aérea de contacto, telemando,...) como los sistemas ferroviarios (comunicaciones fijas y móviles, telefonía e interfonía, sistema de videovigilancia, control de accesos y antiintrusión, sistema de información al viajero, puesto de control centralizado y sistema billetaje).

También está incluido el diseño de las instalaciones de Protección y Seguridad del túnel (sistemas de ventilación y de detección de incendios, señalización de evacuación, alumbrado de emergencia y suministro y distribución de energía).

Las empresas interesadas en este contrato tienen hasta el próximo 2 de diciembre para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica de la Junta de Andalucía (Sirec). Una vez se firme el contrato, la empresa adjudicataria tendrá 12 meses para la redacción de estos proyectos constructivos.