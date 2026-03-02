La Junta licita las obras de mejora de la carretera que conecta la A-92 con Martín de la Jara (Sevilla)

Archivo - Reunión de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, con el alcalde de Martín de la Jara, Manuel Sánchez; la alcaldesa de Los Corrales, Buensuceso Morillo, y la Plataforma Ciudadana por unas Carreteras Dignas - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado este lunes por más de 10 millones de euros las obras de mejora de la seguridad vial de la carretera que conecta la autovía A-92 con Martín de la Jara y los Corrales (Sevilla).

Según ha indicado la Junta en una nota, la intervención se va a centrar en un tramo "peligroso" de 6,5 kilómetros, donde se actuará con el ensanche de la carretera y la eliminación de una serie de curvas peligrosas.

Por su parte, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado que, con la licitación, el Gobierno andaluz "atiende una demanda histórica de los vecinos de varios municipios de la Sierra Sur, que pedían una conexión segura no sólo con la autovía, sino a servicios y equipamientos básicos como el hospital comarcal de Osuna o los juzgados".

Rocío Díaz ha destacado que "desde el principio se ha atendido tanto a los alcaldes como a la plataforma ciudadana" con una petición "justa, ya que ayuda a vertebrar la comarca de la Sierra Sur". En ese sentido, ha señalado que se ha hecho un esfuerzo para retomar un proyecto "de hace 15 años que estaba anticuado, obsoleto y sin el trámite ambiental".

"Empezamos desde cero, con un nuevo proyecto y con la búsqueda de la financiación necesaria para que este 2026 sea una realidad", ha remarcado.

Esta intervención, que ha sido consensuada con los alcaldes y la plataforma ciudadana por unas Carreteras Dignas, con los que la consejera se reunió a finales de 2025, se centra en dos tramos situados entre los kilómetros 7,5 y 11 y el kilómetro 13,5 y 16,4, los más peligrosos de la carretera A-378.

La Junta ha indicado que la principal mejora será un aumento de la anchura de la calzada, que pasará de cinco metros sin arcenes a ocho metros. Además, se corrige la gran mayoría de curvas peligrosas, además de construir una glorieta en el cruce con la carretera provincial SE-485 en dirección a Aguadulce.

El presupuesto para las obras, de 10.256.138 euros, está cofinanciado con fondos europeos Feder 2021-2027, y cuenta con un plazo estimado de ejecución es de 28 meses. Las empresas interesadas en ejecutar estos trabajos de ensanche y de mejora de la seguridad vial tienen hasta el próximo 7 de abril para presentar sus ofertas en el portal electrónico de la administración autonómica (Sirec).