La Junta licita en Sevilla por más de 630.000 euros el proyecto para construir un nuevo IES en Los Bermejales

Visita de la consejera de Desarrollo Educativo y el alcalde de Sevilla a la parcela donde se levantará el IES de Los Bermejales, junto al CEIP Marie Curie. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado de que ya se ha enviado al Boletín Oficial de la Unión Europea la licitación del servicio de redacción de proyecto y direcciones facultativas para las obras de construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) en el barrio de Los Bermejales de Sevilla capital, por un importe de 635.231 euros.

Así lo ha asegurado junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la visita a la parcela donde se ubicará el nuevo centro escolar, ubicada junto al colegio público Marie Curie. Castillo ha explicado que una vez iniciado este trámite en los próximos días la licitación será publicada en el Perfil del Contratante, "un paso decisivo para que la construcción del instituto sea una realidad y dé respuesta a los problemas de escolarización de la zona".

La consejera ha destacado también que la construcción del centro supondrá una inversión de alrededor de 9,6 millones de euros y contará con 500 plazas escolares de Secundaria y Bachillerato. Además, será un edifico energéticamente sostenible al estar dotado con bioclimatización mediante un sistema con refrigeración adiabática, energía solar fotovoltaica y calefacción mediante radiadores de agua conectados a fuentes de energías renovables. Además, contará con porches y con elementos de sombra en las zonas de juegos, con toldos y árboles.

Esta actuación, ha subrayado Castillo, demuestra la apuesta del Gobierno andaluz por la educación en la capital sevillana donde desde 2019 la Junta ha finalizado un total de 174 obras por un importe superior a los 30,5 millones de euros. Destacan el nuevo aulario del colegio de Infantil y Primaria Valdés leal, la ampliación y mejora de espacios para ciclos formativos en el IES Heliópolis y las reformas del IES Vicente Aleixandre, el IES Ramón Carande, el IES Pablo Picasso, el IES Nervión y el IES Santa Aurelia, entre otras.

El alcalde de Sevilla se ha felicitado por este gran primer paso que cuenta con una inversión de 630.000 euros y "que es la antesala de una inversión final de alrededor de 9,6 millones de euros para este nuevo centro educativo de la ciudad" que contará con 500 plazas escolares de secundaria y bachillerato, distribuidas en 12 aulas para ESO y 4 para bachillerato para garantizar el aprendizaje, en un espacio total de 12.843 metros cuadrados que se sitúa en la avenida de Irlanda.

DETALLES DEL IES LOS BERMEJALES

El nuevo instituto de Los Bermejales será de tipología D3+B2.2, de modo que tendrá tres líneas de Secundaria Obligatoria y dos de Bachillerato, lo que supone un total de 500 plazas escolares. Se construirá sobre una parcela de 12.853 metros cuadrados ubicada junto al CEIP Marie Curie.

La superficie construida del instituto rondará los 4.485 metros cuadrados. En la zona docente de Secundaria habrá 12 aulas polivalentes para 360 puestos escolares, aula de música, dramatización y audiovisuales, aula de educación plástica y audiovisual, aula de desdoble y otra de apoyo y refuerzo pedagógico, aula taller y laboratorio.

Para Bachillerato se crearán cuatro aulas polivalentes con capacidad para 140 plazas, tres laboratorios (uno compartido con Secundaria), aula de dibujo, aula de tecnología informática y computación y sendas aulas de desdoble y apoyo. La zona docente se completará con diez seminarios y aseos para el alumnado.

En la zona de servicios comunes se localizarán la cafetería, almacén general, los cuartos de instalaciones y para limpieza y basura y un núcleo de aseos y vestuarios para uso no docente. En el exterior, el nuevo IES de Los Bermejales dispondrá de porches, dos pistas polideportivas (una de ellas cubierta), zonas de juego protegidas contra el soleamiento, área ajardinada, huerto y superficie para estacionamiento de vehículos.

En la planta baja, fácilmente accesibles desde el exterior se ubicarán aula de educación especial con aseo adaptado, el gimnasio y los vestuarios, la biblioteca y la cafetería, así como los espacios que componen la zona de administración: despachos de dirección, jefatura de estudios, secretaría, orientación, despachos para las asociaciones de padres y madres del alumnado y del propio alumnado, la sala del profesorado, la secretaría y archivo, la conserjería y reprografía y un núcleo de aseos para el profesorado.

El edificio se diseñará de la forma más compacta posible, al objeto de optimizar recorridos, instalaciones y energía. La localización de las pistas exteriores, los aseos y vestuarios del gimnasio, así como de la biblioteca, posibilitarán su uso fuera del horario docente.