La Junta llama a la unión entre administraciones ante los daños del tren de borrascas en Andalucía

Explotación agrícola en Moguer (Huelva) dedicada al cultivo de la fresa afectada por el temporal. A 12 de febrero de 2026 en Moguer, Huelva (Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este sábado la provincia de Jaén, para continuar con los trabajos de evaluación sobre el terreno de los daños provocados por el tren de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma en las últimas semanas. La consejera ha afirmado, que al mismo tiempo que se realizan estos diagnósticos, "ya se están planificando" las primeras medidas para avanzar en la recuperación de los municipios afectados y ha pedido que haya unión entre las diferentes administraciones para hacer frente a los daños.

En este marco, García ha visitado Cazorla, donde, junto a su alcalde, José Luis Olivares; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Jaén, María José Lara; el director conservador del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Jesús Quesada, y Agentes Medioambientales, ha podido comprobar el alcance de las afecciones registradas en el municipio y el trabajo que continúa desarrollándose para evaluar los daños y restaurar el territorio, según ha recogido la Junta en una nota.

Catalina García ha agradecido a los alcaldes de Andalucía, "el papel fundamental" que han desempeñado en una situación de "extraordinaria dificultad". En esta línea, ha señalado que "han sido quienes han estado desde el primer momento en el territorio, coordinando a sus equipos técnicos, a la policía local y a los servicios de protección civil para garantizar la seguridad de la ciudadanía y atender las primeras incidencias" en un contexto marcado por más de diez días consecutivos de episodios meteorológicos adversos.

La consejera ha destacado también el trabajo desarrollado por los Agentes Medioambientales, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por la Unidad Militar de Emergencias y por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), integrada por el servicio 112, Protección Civil, el Infoca, el Grupo de Emergencias de Andalucía y el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. Además, ha afirmado que Andalucía continúa en nivel dos de emergencia, "a la espera de que concluya la última borrasca prevista para este fin de semana".

Catalina García ha explicado que, "una vez superada esta fase, se abrirá un nuevo escenario centrado en la recuperación del territorio, que exigirá el mismo grado de cooperación y coordinación institucional que se ha desplegado durante la emergencia".

Sobre ello, ha sostenido que "las respuestas eficaces e inmediatas solo pueden lograrse si todas las administraciones actúan de forma alineada", desde la Unión Europea y el Gobierno de España hasta la Junta de Andalucía, las diputaciones provinciales y las corporaciones locales.

La consejera ha destacado que "nunca se había afrontado en Andalucía una emergencia de esta magnitud, con cerca de 12.000 incidencias gestionadas en el conjunto de la comunidad autónoma".

La provincia de Jaén ha registrado en torno a 2.000 incidencias como consecuencia del tren de borrascas, "una cifra que refleja la intensidad del episodio y el impacto directo que ha tenido sobre municipios, infraestructuras y actividades productivas".

Catalina García ha puesto especial énfasis en el impacto económico del temporal, señalando que ha afectado de forma "muy significativa" a sectores estratégicos como el turismo y el sector primario.

Según las estimaciones realizadas desde la Consejería de Turismo, Andalucía está perdiendo en torno a medio millón de euros diarios como consecuencia de la afección al turismo, una circunstancia especialmente relevante en municipios como Cazorla, estrechamente vinculados al turismo rural y de naturaleza y al Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

En relación con las infraestructuras, la consejera ha señalado que las primeras evaluaciones sitúan en más de 500 millones de euros los daños en carreteras autonómicas, a los que se suman afecciones importantes en caminos rurales, pistas forestales y vías pecuarias.

"Se trata de infraestructuras esenciales para la conectividad territorial y para el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas", ha manifestado, al tiempo que ha lamentado que inversiones muy relevantes realizadas durante los últimos siete años se hayan visto gravemente dañadas por este episodio meteorológico.

En el caso concreto del sector agrario, Catalina García ha dicho que las consecuencias están siendo "especialmente severas". Las organizaciones agrarias en la provincia de Jaén estiman que un tercio de la producción de aceituna no se ha podido recoger, con pérdidas que en algunas zonas podrían situarse entre el 20 y el 30% de la cosecha, lo que ya se traduce en un impacto económico estimado en torno a los 200 millones de euros.

La consejera ha puesto de relieve que "la prioridad inmediata del Gobierno andaluz es que los ciudadanos puedan volver cuanto antes a sus viviendas", teniendo en cuenta que todavía permanecen unas 2.800 personas desalojadas, así como "atender a las familias cuyas casas se han visto afectadas". "Estamos trabajando para invertir de manera inmediata en el sector primario y reactivar la actividad económica en las zonas damnificadas", ha sostenido.

En este contexto, Catalina García ha destacado la reunión celebrada entre el consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y organizaciones agrarias, con el objetivo de que las ayudas destinadas al sector agrario lleguen de forma "ágil, complementaria y coordinada desde el conjunto de las administraciones".

La consejera ha aseverado que la Junta de Andalucía va a supeditar su presupuesto a la reparación de los daños causados por el tren de borrascas, y que se ha solicitado al Estado la activación del Fondo de Compensación y se ha pedido a la Unión Europea la movilización del Fondo de Solidaridad.

Bajo este contexto, la Junta ha anunciado que propondrá al Gobierno de España la flexibilización del uso de los fondos Next Generation con el fin de destinarlos a la reconstrucción de las zonas afectadas y a la reactivación de la economía.

En materia de carreteras, García ha recordado que la provincia de Jaén recibirá 40 millones de euros dentro del paquete global de 260 millones de euros que la Junta de Andalucía ha destinado a actuaciones de emergencia en la red viaria autonómica afectada por la sucesión de borrascas.

La consejera ha asegurado que "se están organizando actuaciones urgentes en pistas forestales que conectan poblaciones dentro del parque natural", así como en vías pecuarias fundamentales para el acceso a núcleos rurales y explotaciones agrarias y ganaderas.

Además, ha añadido que en los propios municipios se han detectado "numerosas afecciones" en instalaciones, calles y muros, con deslizamientos provocados por la saturación del terreno, y ha insistido en que "todas las administraciones van a coordinar los recursos económicos disponibles para que lleguen a los ayuntamientos y estos puedan ejecutar de manera urgente las obras necesarias para restablecer la normalidad".