La Junta y Lora del Río (Sevilla) firman un protocolo para construir una nueva sede judicial

El consejero de Justicia y el alcalde de Lora del Río firman un protocolo para construir una sede judicial, en un acto celebrado en el Consistorio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Púbica, José Antonio Nieto, y el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, han firmado este lunes un protocolo de colaboración entre ambas administraciones para dotar al municipio sevillano de una nueva sede judicial que duplicará el espacio actual y permitirá contar con espacio suficiente para futuros crecimientos.

El acuerdo implica que el Consistorio adquirirá una casa palacio y un solar que cederá a la Junta y que se encargará de las obras en las que invertirá 6,7 millones de euros. Lora del Río es cabeza del partido judicial desde el que se da servicio a también a los vecinos de Alcolea del Río, Brenes, La Campana, Cantillana, Peñaflor, Puebla de los Infantes, Tocina, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río, detalla la Consejería en una nota de prensa.

Actualmente, cuenta con un tribunal de instancia formado por tres jueces, siendo uno de los 70 partidos judiciales andaluces, de un total de 85, que desde el 1 de julio cuenta con esta nueva estructura que recoge la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. El acuerdo contempla que el Ayuntamiento adquiera la Casa de los Leyva, un inmueble histórico en pleno casco urbano, que será cedido a la Junta para su rehabilitación y adecuación como sede judicial, así como el solar anexo.

Al margen de la inversión municipal, la Consejería invertirá 6,7 millones de euros en las obras con el objetivo de duplicar el espacio actual y garantizar fases posteriores de ampliación para atender el crecimiento futuro. Actualmente, la sede judicial de Lora se ubica en un edificio alquilado, en un local de un inmueble residencial, de 1.434,06 m 2 ubicado en el número 3 de la avenida de la Campana.

Este espacio se acondicionó en 2007 como sede temporal, dado el mal estado del espacio originario, pero "no reúne las condiciones necesarias ni para los profesionales, ni para los ciudadanos", ha asegurado el consejero, que ha añadido que con esta actuación "acabamos con una situación de provisionalidad y ofrecemos a los lorenos la sede judicial que merecen".

El consejero también ha subrayado el hecho de "recuperar patrimonio histórico para Lora, que de otra forma se hubiera perdido si no actúa ningún agente público", a la vez que se combina con otro espacio moderno y funcional y que se levantará en la parcela anexa a la casa de los Leyva. "Tendremos una primera fase que nos permitirá atender a las necesidades actuales con el doble de espacio del que disponen ahora, y una segunda e incluso tercera fase que nos permitirá crecer", ya que la Consejería espera que en breve el municipio pueda contar con al menos un juez más.

Nieto ha agradecido la labor del alcalde, "quien ya como portavoz de la oposición nos pidió poner en marcha este proyecto, anteponiendo los intereses de los vecinos a cualquier otro. Esa es la forma de hacer política que entendemos en el Gobierno de Juanma Moreno, que se basa en la colaboración entre administraciones".

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

Este proyecto se enmarca en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que contempla actuaciones en los 85 partidos judiciales andaluces, de los que en 68 "es necesario construir una nueva sede, rehabilitarla o ampliarla". En el caso de la provincia de Sevilla, de los 15 partidos judiciales, solo el de Morón no requiere una actuación de gran envergadura, pero aún así "vamos a acometer obras de mejora de eficiencia energética para adaptar la sede a la normativa europea".

"No hay ningún partido judicial que pueda mantenerse tal y como lo hemos recibido", ha señalado el consejero, quien ha destacado que la actuación más ambiciosa en la provincia es la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas. En el caso de Lora, Nieto ha explicado que ya se ha reforzado el personal con un tramitador adicional y la consolidación de dos efectivos, pero ha subrayado que "no tendría sentido mantener estos avances sin una nueva sede judicial que permita desplegar adecuadamente el modelo de tribunales de instancia".

El Ayuntamiento tiene previsto poder cerrar la adquisición y cesión del inmueble en 2026, tras lo cual la Junta redactará el proyecto básico y de ejecución para proceder a las obras. "Queremos que Lora disponga de una sede judicial moderna, adaptada a la Ley de Eficiencia y con capacidad de crecimiento, al tiempo que recuperamos patrimonio histórico del municipio", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde, Antonio Enamorado, ha agradecido la colaboración de la Consejería de Justicia y ha subrayado que "este protocolo va a permitir que el Ayuntamiento ponga a disposición de la Junta una nueva casa para restaurar y que convertirá, con una inversión de más de seis millones de euros, este elemento patrimonial loreño en un nuevo juzgado de Lora del Río, que no solo dará servicio y prestaciones a nuestra localidad, sino a toda la comarca de la Vega del Guadalquivir".

Al acto de firman han asistido también la secretaria general de Infraestructuras Judiciales y Modernización Digital, Teresa Ávila; el delegado del Gobierno de la Junta, Ricardo Sánchez; el delegado territorial de Justicia, Javier Millán; las autoridades judiciales de Lora del Río y la Corporación muninicipal.