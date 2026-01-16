La Junta muestra en Fitur el atractivo de Sevilla con "propuestas vivas que vertebran la provincia"

El delegado del Gobierno andaluz y la delegada territorial de Turismo presentan la oferta de la Junta respecto a la provincia para Fitur. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla, mostrará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero, una amplia oferta de la provincia vinculada al patrimonio, naturaleza, innovación, turismo activo y gastronómica.

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Sevilla, Carmen Ortiz, ha subrayado el "carácter vivo" de las propuestas que "vertebran" los pueblos de Sevilla a través de experiencias novedosas y sostenibles. En una nota de prensa, Ortiz ha destacado también la consolidación en la provincia de un modelo turístico sostenible e integrador que, "gracias al trabajo conjunto entre el sector institucional y empresarial, ha sabido conformar una oferta más completa y diversificada".

De esta forma, la plataforma de Turismo Inteligente de Santiponce, el pasaporte 'Sierra Morena sevillana', el ocio y experiencias turísticas, la guía 'Gastropass', el ocio activo, así como las ciudades de Écija y Utrera presentarán, de la mano de la Junta de Andalucía, nuevas iniciativas que fortalecen la posición de Sevilla como "destino competitivo, sostenible y con identidad propia".

La responsable andaluza de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla ha introducido la Plataforma de Turismo Inteligente en Santiponce, un proyecto que desarrolla el Ayuntamiento poncino, en el marco del programa 'Munitur' de la Junta, destinado a modernizar y digitalizar los municipios turísticos de Andalucía. Entre sus elementos más innovadores destaca la incorporación de recreaciones virtuales de los principales espacios turísticos de Santiponce, en particular del Conjunto Arqueológico de Itálica y del Monasterio de San Isidoro del Campo, que ofrecerán al visitante una "experiencia inmersiva y didáctica, complementaria a la visita presencial".

El pasaporte 'Sierra Morena Sevillana' nace con el objetivo de promocionar la comarca y reforzar la unión de los municipios que la integran, simbolizando un esfuerzo conjunto orientado al desarrollo local y a la creación de una oferta turística compartida. La iniciativa destaca los recursos naturales, culturales y gastronómicos del territorio, fomentando un turismo activo, sostenible y de calidad. El pasaporte se concibe como un recurso doble, físico y virtual.

Al completar todos los sellos, ya sea en formato físico o digital, los participantes entrarán en el sorteo de un premio, incentivando la visita a todos los municipios. Como complemento, el proyecto incluye la elaboración de un vídeo promocional de la Sierra Morena Sevillana, que mostrará su identidad, paisajes y patrimonio, actuando como una herramienta moderna de difusión.

GASTROPASS

Gastropass es una plataforma innovadora que conecta gastronomía, turismo y experiencias creada para dinamizar el consumo local y facilitar el acceso a propuestas culinarias de calidad. Su modelo se basa en un pase gastronómico que permite a los usuarios descubrir restaurantes, bares y productores a través de experiencias seleccionadas, fomentando tanto la exploración gastronómica como el apoyo al tejido hostelero.

La iniciativa está diseñada para aportar valor a todos los actores implicados: por un lado, los usuarios disfrutan de experiencias exclusivas, ventajas y recorridos gastronómicos personalizados.

Por otro lado, los establecimientos ganan visibilidad, nuevos clientes y una herramienta eficaz de promoción sin perder identidad ni control sobre su oferta. Gastropass actúa como un "puente entre el visitante y la cocina local", impulsando un turismo más auténtico y sostenible.

BODEGAS GÓNGORA

Bodegas Góngora es una de las bodegas históricas más importantes de Andalucía y la segunda más antigua de España, con más de 300 años de historia elaborando vinos finos, generosos, vermús y brandies tradicionales en Villanueva del Ariscal. Su legado familiar, estructura original y una prensa del siglo XVI declarada Bien de Interés Cultural (BIC), han convertido el lugar en un símbolo del patrimonio vitivinícola andaluz.

Actualmente, la bodega está en plena transformación con un ambicioso proyecto de enoturismo y hotel de lujo llamado Casa Góngora, que abrirá en primavera/verano de 2026. Este nuevo alojamiento, respaldado por la prestigiosa asociación Relais & Châteaux, contará con 13 habitaciones, cinco suites y tres villas privadas, "fusionando la tradición andaluza con diseño contemporáneo, y tarifas desde unos 500 euro por noche mínimo de dos estancias".

OCIO Y EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

Junto con la Federación Andaluza de Empresas de Ocio y Actividades Turísticas (EOAT), organización que agrupa y representa a las empresas dedicadas al ocio y las actividades turísticas en Andalucía, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla presentará la oferta de un sector estratégico que comprende turismo activo, ocio, entretenimiento, experiencias culturales y recreativas, generando valor añadido para los destinos y fortaleciendo la competitividad del sector.

Su enfoque se centra en impulsar el ocio y las experiencias turísticas, promoviendo un turismo que inspira y conecta emocionalmente con los visitantes.

Asimismo, se presentará IMN Parks, empresa sevillana con sede en Bollullos de la Mitación y especializada en el diseño, fabricación y construcción de parques de aventura y espacios de ocio activo, con más de 20 años de experiencia en el sector del turismo activo. Desde Andalucía, la compañía desarrolla proyectos llave en mano, acompañando al cliente desde el diseño conceptual hasta la instalación, certificación de seguridad y mantenimiento, con especial atención a la innovación, la rentabilidad y los sistemas de línea de vida continua.

Además, Écija, la 'ciudad del sol', conocida por su patrimonio histórico y cultural, presentará en Fitur los proyectos desarrollados dentro de su Plan de Sostenibilidad Turística, una estrategia integral que busca mejorar la gestión del destino, potenciar la calidad de los servicios turísticos y garantizar un crecimiento equilibrado y respetuoso con el entorno.

Durante la feria, Écija recibirá el distintivo de Destino Turístico Inteligente (DTI), reconocimiento otorgado por Segittur y la Secretaría de Estado de Turismo, que certifica la capacidad de la ciudad para aplicar tecnologías inteligentes en la gestión de su oferta turística, fomentar la sostenibilidad, mejorar la experiencia del visitante y optimizar la información y servicios disponibles.

En cuanto a Utrera, ciudad sevillana con profunda tradición cultural y patrimonial, ha dado un importante paso en promoción de su identidad turística y comunicación institucional con su nueva marca turística realizada por la firma utrerana Maruja Limón bajo el lema 'Utrera, un viaje de arte'. De esta forma, se busca proyectar la esencia de la ciudad como un destino donde cultura, historia, patrimonio, gastronomía y tradiciones se entrelazan para ofrecer experiencias auténticas.

Este trabajo, realizado en estrecha colaboración con la delegación municipal de Turismo, pretende reforzar la visibilidad de Utrera a nivel regional y nacional.