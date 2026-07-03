La Junta participa en la III edición del 'Top 101 Spain Up Nation' para impulsar la proyección de las startups andaluzas. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de los 'Top 101 Spain Up Nation', reconocimientos al emprendimiento con impacto en España, ha abierto oficialmente el plazo para la presentación de candidaturas. Se trata de una iniciativa promovida por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) y la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR), en la que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de Andalucía Emprende, colabora de forma activa desde su creación, impulsando la participación de las startups andaluzas más innovadoras y con mayor impacto económico, social y medioambiental.

Concretamente, Andalucía Emprende elevará a este certamen estatal a las 50 empresas andaluzas reconocidas como 'Top50' en los Premios Emprendemos 2026 por su innovación y por su potencial de crecimiento, seleccionadas entre las 276 candidaturas que han concurrido a la última convocatoria. Asimismo, promoverá la participación de otras empresas innovadoras andaluzas, con impacto, tecnológicas y con potencial para competir en el mercado global, ha explicado la Junta en una nota.

Las empresas interesadas pueden presentar su candidatura hasta el 11 de septiembre de 2026 a través del formulario habilitado en la web oficial del programa. El director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, Javier González, ha destacado "el papel estratégico de Andalucía en el ecosistema emprendedor nacional", subrayando que "la presencia andaluza en el 'Top 101 Spain Up Nation' demuestra la capacidad de nuestras startups para competir, crecer y generar impacto real en la economía y en la sociedad".

Asimismo, ha señalado que la colaboración de Andalucía Emprende en esta iniciativa desde la primera edición ha permitido "consolidar un modelo de apoyo que identifica talento, impulsa proyectos y facilita que las empresas andaluzas que apuestan por la innovación accedan a nuevas oportunidades de financiación, visibilidad y conexión con agentes clave del ecosistema".

El director general también ha puesto de relieve que "las 'Top50' de los Premios Emprendemos representan lo mejor del emprendimiento innovador andaluz" y ha considerado un "hito" su presencia en este certamen nacional, que contribuye a "reforzar la proyección de Andalucía como territorio de referencia para la creación y el crecimiento de startups".

La evaluación de las candidaturas se realizará en dos fases: una regional y otra nacional. En la primera, los comités regionales de cada comunidad autónoma evaluarán sus candidaturas y elegirán las cuatro mejor puntuadas --hasta un máximo de 76 empresas--, que recibirán un "pase directo" al Top101. Entre los criterios de selección se evaluarán la capacidad y el liderazgo del equipo emprendedor, así como la innovación del modelo de negocio en su sentido más amplio, es decir, aplicada a procesos, ideas, servicios, productos, estructuras y canales.

También se considerará el potencial de escalabilidad y la capacidad de internacionalización. Para ello, se analizará el crecimiento global, el mercado, las ventajas competitivas, la sostenibilidad, y la creación de empleo. Además, se realizará un análisis económico-financiero de los proyectos para asegurar la viabilidad y la coherencia de las previsiones.

Por último, se valorará el impacto social, económico y medioambiental. Posteriormente, un comité nacional completará la lista final con las veinticinco empresas restantes para alcanzar las 'Top101'. Estas firmas serán reevaluadas considerando criterios adicionales de impacto social, de negocio y medioambiental.

Las 101 empresas más innovadoras del país se darán a conocer en una gala final que se celebrará el próximo 18 de noviembre en Logroño. Formarán parte del 'Top 101 Spain Up Nation', un escaparate nacional que potencia la visibilidad de proyectos con alto impacto y facilita su acceso a redes de financiación, alianzas estratégicas y oportunidades de crecimiento.