Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

ALICANTE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto este jueves una investigación por la muerte de una mujer y su hija, presuntamente a manos del padre, en El Fenollar (Alicante). En el suceso también habría resultado herida de gravedad otra de las hijas de la víctima.

Tras recibir el 112 un aviso a las 19.40 horas, las patrullas se han desplazado hasta la vivienda, donde han localizado sin vida a las dos mujeres, así como a otra de sus hijas y al padre, presunto autor de los hechos, con heridas graves por arma blanca. Los dos heridos han sido trasladados a un centro hospitalario.

Según fuentes de la Guardia Civil, no constan antecedentes en el sistema VioGén entre el presunto autor y la mujer fallecida. La investigación permanece abierta.