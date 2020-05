Andalucía pide al Gobierno que no condicione el gasto sanitario imputado al fondo de apoyo a las CCAA

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno de España que no condicione el gasto sanitario que se financie a cargo del Fondo No Reembolsable para apoyar a las comunidades autónomas, creado como respuesta a la petición realizada por el Gobierno andaluz el pasado 14 de abril.

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, se lo ha pedido a la ministra del ramo, María Jesús Montero, en una carta en la que le requiere, una vez más, que aclare el origen de los 16.000 millones que integran dicho Fondo y la incondicionalidad de estos recursos.

El Gobierno central estableció unos compartimentos de 10.000 millones euros, para gasto sanitario; 1.000 millones, destinados a gasto social, y 5.000 millones, a la disminución de los recursos propios, con "unos criterios de reparto que no han sido consensuados con las CCAA.", señala Bravo en su misiva.

Ante esta decisión, la Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno central el compromiso de desembolso total de este Fondo, sin condiciones ni limitaciones, para poder afrontar las necesidades específicas de cada comunidad en materia de gasto sanitario, social y de sostenimiento de la actividad económica.

PRIMAR EL CRITERIO POBLACIONAL

El consejero ha insistido en el desacuerdo andaluz ante la 'caja' de gasto sanitario, que no sigue el reparto ya consensuado por los responsables en materia de sanidad que ponderaba una prevalencia al 80 por ciento de la población.

Por el contrario, el Gobierno central impone, "de manera unilateral y sin justificación", un reparto en el que la población sólo pesa un 28 por ciento para el tramo de 10.000 millones.

Este criterio, subraya Juan Bravo, ha sido "muy cuestionado por CC.AA., incluso socialistas como la Comunidad Valenciana, y perjudica especialmente a Andalucía, que pierde 600 millones de euros". Por ello, el consejero reclama la corrección de estos parámetros adoptando el criterio consensuado por los responsables sanitarios o cualquier criterio fruto "del acuerdo con las comunidades y no de la imposición".

INCONDICIONALIDAD DEL FONDO

El consejero ha mostrado su preocupación ante determinadas decisiones del Ministerio, como la inadmisión de algunos conceptos de gasto en los que están incurriendo todas las CC.AA., y se pregunta si este hecho supone que se va a establecer alguna limitación a la incondicionalidad y al no reembolso de dichos recursos para gasto sanitario.

Ante la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias socieconómicas de la misma, Bravo ha señalado que el Fondo destinado a gasto social, de 1.000 millones de euros, "es mínimo en comparación con el conjunto de las necesidades de este tipo que tenemos en Andalucía".

Asimismo, se refiere en la carta a los recursos que se van a destinar a compensar a las CCAA la reducción de los ingresos propios por la caída de actividad --5.000 millones de euros-- de los que, afirma, "aún no conocemos los criterios de reparto y entendemos que son insuficientes para abordar las soluciones a la crisis económica derivada de la pandemia".

El consejero de Hacienda finaliza pidiendo al Estado que permita, sin perjuicio de los criterios que se acuerden, que la Junta de Andalucía efectúe "los trasvases que consideremos necesarios entre las tres cajas del Fondo No Reembolsable".

Ello reforzaría así el carácter no condicionado del Fondo, su no devolución y el respeto con las competencias autonómicas, "en un momento en el que la cogobernanza de esta salida de la crisis ha de realizarse con firmeza, y no con meras declaraciones", concluye Bravo.