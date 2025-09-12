La Junta pone en marcha el servicio de cafetería en el Centro de Participación Activa de Lora del Río (Sevilla)

Cava, en la inauguración del servicio de cafetería del Centro de Participación Activa de Lora del Río. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, María Luisa Cava, junto al alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Enamorado, ha inaugurado las nuevas instalaciones de las que se podrán beneficiar un total de 3.112 personas mayores usuarias del Centro de Participación Activa (CPA).

Cava ha explicado que la apertura del nuevo servicio de cocina y repostería viene a cubrir una de las principales demandas de los usuarios del centro, y ha destacado la importancia de este espacio como elemento dinamizador, destaca la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, la delegada territorial ha subrayado el "firme compromiso" del Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, con la mejora de la calidad de vida y bienestar personal de nuestros mayores en donde la conformación de espacios de encuentro modernos y adaptados a las necesidades reales de sus usuarios tienen especial relevancia, ya que propician un modelo activo de atención integral.

De esta forma, Cava ha resaltado que, a la dotación por parte de la Junta de Andalucía del nuevo servicio de cafetería en el CPA, se suman las mejoras emprendidas en sus salas de uso común y reuniones que, con nuevos equipamientos y mobiliarios adaptados, permiten un mejor acompañamiento y atención.

En total, la inversión realizada por la Junta de Andalucía, tanto para las mejoras emprendidas en el citado centro como para la disposición de la nueva cocina, superan los 186.000 euros. Asimismo, la delegada territorial ha anunciado la puesta en marcha del servicio de peluquería, que será licitado en breve.

Por su parte, el alcalde de Lora del Río ha resaltado que es un día de gran satisfacción para la localidad, porque se inaugura un nuevo servicio de cocina que mejorará la calidad de vida de nuestros mayores y usuarios. Así, ha agradecido de manera especial a la Delegación territorial de Inclusión "su compromiso con el municipio, atendiendo a una demanda muy necesaria y sensible".

El regidor ha subrayado que desde el Ayuntamiento seguirán trabajando, de la mano de la Junta, para ofrecer las mejores infraestructuras y recursos a quienes han dado tanto por la sociedad.

En estos dos últimos años, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha en Sevilla las cafeterías de 12 de estos centros: Utrera, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Arahal, Écija, Osuna, Mairena del Alcor, Camas, Carmona y Marchena y algunos de Sevilla capital, como los de Triana, Heliópolis, El Cerro del Águila, La Macarena y Ciudad Jardín.