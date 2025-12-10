La Junta reconoce a 15 localidades por su compromiso con la educación desde lo municipal

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, y portavoz del Gobierno, Carolina España. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la entrega de los Premios Educaciudad a 15 municipios que han destacado por su compromiso con la educación en Andalucía y su labor de difusión de buenas prácticas educativas.

Las localidades galardonadas de la edición de 2022 han sido Tarifa y La Línea de la Concepción (Cádiz); Churriana de la Vega (Granada); Aracena (Huelva) y Mancha Real (Jaén); mientras que los galardonados de 2023 fueron El Ejido (Almería); Barbate y Rota (Cádiz); Alhendín y Valderrubio (Granada); Jabugo y Lepe (Huelva); Coín (Málaga) y Fuentes de Andalucía y Aznalcázar (Sevilla), tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

El objetivo de estos premios es reconocer el trabajo realizado por los municipios durante los últimos cuatro años en ámbitos como la prevención del absentismo escolar, la lucha contra el abandono y el fomento de la continuidad en los estudios postobligatorios, así como actuaciones para favorecer la formación a lo largo de toda la vida.

De igual modo, se valoran los trabajos de coordinación de los servicios y áreas municipales para mejorar la educación, especialmente de colectivos en riesgo de exclusión, y las acciones para impulsar la implicación familiar y ciudadana.

Asimismo, se tienen en cuenta las actividades de fomento de la educación de la ciudadanía para la igualdad, solidaridad, convivencia pacífica desde el respeto a los derechos humanos y la mejora de las competencias para formar a una ciudadanía en un entorno culto, solidario y sostenible en sus vertientes social, económica y medioambiental.

Además, valoran el esfuerzo y la implicación de los ayuntamientos en la promoción y mejora de la calidad educativa desde lo local, dando visibilidad a las buenas prácticas que se están desarrollando en los municipios.

Desde 2011, ya son 131 los galardones entregados a 95 municipios, de los que 32 han revalidado su reconocimiento en más de una ocasión. Los municipios galardonados recibirán una gratificación económica de 8.000 euros que deberán dedicar a la realización de proyectos o actuaciones encaminadas a mejorar las prácticas educativas.

La distinción se mantendrá durante cuatro años, tras los cuales podrán solicitar su continuidad por otro periodo similar. El propósito de la Junta de Andalucía es que a partir de estos proyectos premiados se abra un mayor proceso de participación social y que la educación se asuma como el valor principal para el cambio y el progreso de la ciudad.