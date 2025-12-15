La Junta refuerza su apuesta por una oferta universitaria "flexible y alineada" con el mercado laboral

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, en el acto de entrega de los Premios a la Excelencia 2025 de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por una oferta académica que se ajuste a las demandas del mercado laboral, porque "debe estar viva y las universidades tienen que tener la opción de ir adaptándola a las necesidades que va imponiendo el tejido productivo".

Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación en Sevilla en el acto de entrega de los Premios a la Excelencia 2025 de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), unos galardones que reconocen el trabajo del profesorado y estudiantado en distintas categorías. De este modo, ha recordado la actualización de la programación universitaria con 199 nuevas titulaciones que han empezado a implantarse ya en las diferentes universidades públicas andaluzas y que se irán desplegando hasta 2028.

En el caso de la UPO, la viceconsejera ha concretado que se han estrenado tres nuevas titulaciones --grado en Diseño Gráfico y Creatividad Digital, grado de Odontología y máster universitario en Fisioterapia Avanzada: Terapia Manual e Invasiva en Disfunciones Neuromusculoesqueléticas-- y tiene en cartera otras 15 que se irán implantando a lo largo de estos años.

Además, durante su discurso en esta entrega de galardones, en la que ha querido poner en valor "el esfuerzo, la constancia y la entrega de quienes actualmente reciben estos reconocimientos como ejemplo para toda la comunidad universitaria", ha resaltado la investigación como otra de las fortalezas de Andalucía y de la que "son también referentes las universidades".

En esta línea, ha señalado que "las administraciones tenemos no solo que respaldar la investigación, sino que debemos facilitar ese camino con todo lo que esté en nuestras manos". De este modo, ha añadido que esta legislatura "hemos dado un vuelco al sistema de ayudas, reduciendo en más de un 90% la burocracia y los trámites para facilitar a los investigadores el acceso a los incentivos que favorecen esa labor investigadora".

Al respecto, Garrido ha subrayado que desde 2022 la Consejería de Universidad ha inyectado a las universidades de Andalucía más de 241,1 millones de euros solo en concepto de I+D+I, lo que significa que va más allá de la financiación que representan las transferencias vía modelo. "Son partidas que potencian la transferencia, que han permitido la consecución de proyectos de investigación o los planes propios", ha manifestado.

Asimismo, la viceconsejera ha destacado que las universidades públicas andaluzas "están mejor financiadas que nunca". En este sentido, se ha referido al informe 'La universidad española en cifras' (periodo 2023-2024) de la CRUE, que señala que Andalucía es la comunidad que más invierte en su sistema público universitario en porcentaje sobre su PIB regional, con una tasa que supera ya en 2023 el 1%.

También ha aludido a los datos aportados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el marco del grupo de trabajo creado por la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) para abordar la financiación de la educación superior, y que indicaba que Andalucía es la región que más invierte, en transferencias corrientes, en su sistema público universitario tanto en porcentaje sobre el PIB regional como en esfuerzo sobre su propio presupuesto.