La Junta resalta su compromiso con la I+D andaluza, que alcanza de nuevo en 2024 su máximo histórico en inversión

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, durante su intervención en el acto de presentación de 'El Impulsor', - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, ha puesto en valor el compromiso de la Junta con la I+D andaluza, que según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre inversión en investigación y desarrollo en 2024, ha alcanzado por segundo año consecutivo el mejor dato de su historia con un volumen de 2.310 millones de euros.

Así lo ha puesto de relieve durante la apertura del acto de presentación en Sevilla de 'El Impulsor', un nuevo diario digital dirigido por Nuria Sánchez-Gey, profesora de la Universidad de Sevilla (US), que nace para "rescatar relatos que suelen pasar desapercibidos y ofrecer una ventana informativa más humana, diversa y valiosa y que quiere ser referente en ciencia, investigación y universidad".

Durante su intervención en este acto, en el que Garrido ha dado la bienvenida al equipo de esta nueva publicación, ha destacado también que esa inversión de 2.310 millones "supone un incremento del 1,06%; es decir, 24 millones más, en relación con 2023", para añadir que "si se compara con el ejercicio 2018, la inversión andaluza en I+D del pasado año representa 830,5 millones adicionales, lo que se traduce en un aumento del 56,1% desde el inicio del Gobierno de Juanma Moreno". "Somos conscientes que el futuro pasa por un ecosistema de investigación y desarrollo por el que vamos a seguir apostando hasta el final de legislatura", ha remarcado.

En este contexto, la viceconsejera ha insistido en la importancia de este nuevo medio, dirigido preferentemente a un público joven y que, además de querer ser referente en ciencia, investigación y universidad, quiere serlo en talento y desarrollo personal, empleo y empresa, y sociedad, cultura y solidaridad.

Al respecto, ha señalado que "a diario vemos titulares que compiten por captar la atención y, en muchas ocasiones, solo persiguen un único objetivo: el clic". Sin embargo, ha continuado, "detrás de todo ello existen otras voces, otras experiencias y otras realidades que permanecen relegadas o simplemente ignoradas. Son historias pequeñas, silenciosas, pero profundamente humanas y contarlas no es solo un acto de justicia, sino una responsabilidad".

Por eso, ha subrayado el "importante" papel que desde hoy asume 'El Impulsor' y los periodistas, creadores de contenidos, escritores y editores que lo componen, ya que su misión "será mirar con profundidad, preguntar lo que nadie pregunta e ir donde nadie va", porque "cada relato, por humilde que parezca, contribuye a construir un retrato más completo y honesto de nuestra sociedad.

Asimismo, Garrido ha celebrado que este proyecto arranque de la mano de las universidades andaluzas, puesto que "el timón de los contenidos de este digital lo sostiene una profesora de la Facultad de Comunicación". De este modo, ha mostrado su convencimiento de que la formación, el conocimiento y la excelencia que "rigen el desempeño en las universidades públicas los sabrá aplicar con buen tino la profesora Sánchez-Gey en sus decisiones", porque "en tiempos en los que la desinformación se propaga a una velocidad alarmante, comunicar bien es un acto de resistencia", ha asegurado.

'El Impulsor' es un proyecto promovido por el experto en comunicación, consultor y socio de Escuela del Factor H Valentín Escribano; la periodista y responsable RRII de Ghenova Ingeniería, Cristina Cuervas; y la doctora en comunicación Nuria Sánchez Gey Valenzuela, profesionales con amplio recorrido y experiencia en medios de comunicación locales, autonómicos y nacionales.

Junto a ellos estarán firmas de opinión multidisciplinares de periodistas como María José Andrade, Paco Bocero o Rocío Vicente; comunicadoras como Laura Lobo o Milián Oneto; expertos como Pablo Morillo Pérez; académicos universitarios como los catedráticos Luis Ayuso, Gloria Jiménez Marín, Antonio Leal Rodríguez o Carlos Sanchis Pedregosa, y los doctores en comunicación Daniel Rodrigo y Estrella Jiménez, entre otros. Además, contará con puntos de vista más jóvenes para que el crisol sea variado y, sobre todo, cercano a las nuevas generaciones.