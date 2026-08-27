Andalucía respalda la ayuda extraordinaria para reforzar la atención a los menores migrantes en Ceuta

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, en una atención a los medios. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha confirmado que Andalucía ha respaldado la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar la atención a los menores migrantes no acompañados en Ceuta.

En una nota remitida por la Junta tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este jueves, López ha trasladado este "el apoyo y solidaridad" de la Juta de Andalucía con la ciudad de Ceuta ante la situación de los menores migrantes no acompañados.

Asimismo, ha advertido de que Andalucía "no va a contribuir a que el Gobierno de España vuelva a utilizar a los menores migrantes no acompañados como mercancía política".

En esta línea, ha defendido que Andalucía "es una tierra solidaria" y ha pedido al Gobierno de España que "cumpla con sus competencias y que cumpla con la ley en aras de la protección de los menores y la reagrupación familiar".

"Andalucía cumplirá, como siempre, con sus obligaciones legales en materia de protección de menores pero no vamos a contribuir a que el Gobierno de España eluda sus responsabilidades en materia migratoria usando a los menores como mercancía política", ha concluido López.