La Junta respalda el papel sostenible de las rehalas de Cazalla (Sevilla) para hacer frente a desafíos del mundo rural

Ricardo Sánchez y Adrián Torres, en el centro, en la presentación de la concentración de rehalas de Cazalla de la Sierra. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Cazalla diseña un logotipo donde destaca el papel de la mujer y la juventud en el sector

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha presentado junto al alcalde de Cazalla de la Sierra, Adrián Torres, la XV Concentración de Rehalas y Productos Autóctonos 2025 que, organizada por el Consistorio cazallero, se celebrará del 19 al 21 de septiembre bajo una amplia programación.

Al acto de presentación también han asistido el secretario de la Asociación Española de Rehalas, Alfonso Aguado; el delegado provincial en Sevilla de la Federación Andaluza de Caza (FAC), Fernando Gutiérrez; el presidente de la Sociedad de Cazadores de Cazalla de la Sierra, Manuel Portero, y la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Isabel Solís, entre otros, según informa el Gobierno andaluz en una nota de prensa.

Ricardo Sánchez, tras agradecer al alcalde "la perseverante labor de conservación" realizada en favor de legados "tan ancestrales como las rehalas", ha subrayado que es "gratificante" saber que los pueblos de la provincia "conservan y potencian el talento de esta disciplina cuyos valores esenciales son el esfuerzo, la valentía y la nobleza".

Para el delegado del Gobierno de la Junta, "la armonía entre el desarrollo y el mantenimiento de la biodiversidad estará siempre propiciada por el estímulo y espíritu de sectores tradicionales". De esta forma, ha destacado cómo Adrián Torres, "consciente de ello, recuperó con gran tesón esta concentración de rehalas que cumple hoy su XV edición".

El delegado de la Junta en Sevilla ha recordado cómo, "para preservar este arte tan arraigado en Sierra Morena", el Gobierno de Juanma Moreno declaraba a la Rehala y Montería como Bien de Interés Cultural (BIC). En este sentido, Ricardo Sánchez ha incidido en que desde el Ejecutivo autonómico siempre se ha llevado a cabo la defensa de prácticas tan autóctonas como las rehalas y monterías.

Asimismo, ha recordado que el sector cinegético en su conjunto emplea en la comunidad a alrededor de 45.000 personas, con un impacto en el Producto Interior Bruto andaluz (PIB) de 3.500 millones de euros. De esta forma, Ricardo Sánchez ha puntualizado que frente a quienes siempre han denostado a esta importante actividad económica, social y deportiva, la Junta "la ha modernizado y fortalecido de la mano del propio sector".

Prueba de ello, ha añadido, ha sido el Pacto Andaluz por la Caza firmado entre el presidente de la Junta y la Federación Andaluza de Caza, que introduce importantes avances para el mantenimiento y desarrollo del mundo cinegético, o el Plan Andaluz de la Caza 2023-2033, que establece un marco estratégico para el desarrollo en los próximos años de esta actividad.

NUEVO LOGO Y PROGRAMACIÓN

De su lado, el alcalde de Cazalla ha detallado cómo las rehalas y las monterías cobran especial relevancia en su municipio, tierra muy ligada a la historia y práctica del mundo del perro de caza. Torres ha defendido que mientras que sea alcalde seguirá apostando por la celebración de la concentración de rehalas en la localidad "por respeto, por historia, por dedicación y por la incidencia social, cultural y económica que supone para Cazalla de la Sierra".

El regidor ha detallado que durante estos días la localidad es el epicentro provincial y autonómico del mundo de las rehalas, contando este año con rehaleros de otras comunidades autónomas. Torres, quien ha felicitado a las distintas generaciones de rehaleros "por mantener viva esta práctica y por la predisposición, entusiasmo e ilusión con la que reciben año tras año esta concentración", ha aprovechado el acto para presentar el nuevo logo desarrollado por el Consistorio para identificar a Cazalla de la Sierra con el mundo de las rehalas.

El logotipo, basado en la imagen de la joven rehalera local Carla Pacheco, representa no solo la pasión por la caza con perros, trasmitida en el municipio de generación en generación, sino también la cada vez mayor incorporación de la mujer y los jóvenes al mundo de las rehalas y monterías.

La XV Concentración de Rehalas y Productos Autóctonos de Cazalla de la Sierra se desarrollará del 19 al 21 de septiembre. A lo largo de estos días, la localidad acogerá, entre otras actividades, música en directo, gastronomía, charlas, artesanía, espectáculos ecuestres y desfiles.

Además, se realizará una exposición de coches de enganche, se dispondrán stands con productos locales, un festejo taurino, exposición de rehalas, carrera de cintas a caballo; concurso local de petanca y exhibición canina a cargo de la Guardia Civil.