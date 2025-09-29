La Junta resuelve la última subasta de pagarés con la captación de otros 39,5 millones de euros

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía ha resuelto la última subasta de pagarés, en la que ha captado 39,5 millones de euros. En esta última subasta, han sido emitidos pagarés de tres meses a un año. La emisión de estos valores se realiza a través de un procedimiento de subasta que se canaliza a través del Banco de España.

Según se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, la Junta ha captado cuatro millones de euros en pagarés a tres meses; 13 millones, en pagarés a medio año; diez millones en pagarés a nueve meses, y 12,5 millones, en pagarés a un año. En la anterior subasta, la correspondiente al mes de marzo de 2024, la Junta captó otros cerca de 37 millones de euros.

A diferencia de las Letras del Tesoro, los pagarés de la Junta de Andalucía sólo pueden adquirirlos entidades financieras o empresas de servicios de inversión que sean miembros del Mercado Primario de Deuda Pública, aclaran fuentes de la Consejería que dirige Carolina España. Este programa de pagarés se mantiene desde 1991 sin interrupción y no hay otra comunidad autónoma que tenga uno similar, apostillan las citadas fuentes a preguntas de Europa Press con motivo de la publicación este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del resultado de la subasta.

Desde su implantación en 1991, el programa de emisión de pagarés ha venido desempeñando "ininterrumpida y regularmente" un papel "fundamental" como instrumento financiero dentro de la política de endeudamiento de la comunidad autónoma "tal como reflejan los volúmenes de emisión alcanzados hasta la fecha y el índice de participación en las subastas celebradas al amparo del mismo por parte de las entidades financieras".

La duración del programa suscrito el 29 de mayo de 1991 ha sido ampliada por el actual Gobierno de Juanma Moreno hasta el 29 de mayo de 2026. En relación con el endeudamiento, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado recientemente a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a realizar operaciones de endeudamiento hasta 3.872,62 millones para este año 2024, tal y como recoge la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para este ejercicio.