La Junta sitúa a Andalucía en el mapa internacional agroalimentario a través de varios lobbies europeos

Asamblea de Regiones Europeas Hortofrutícolas (Areflh). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sitúa a Andalucía en el mapa internacional del sector agroalimentario con la participación y presencia de varios lobbies europeos. Así, gracias a la labor y desempeño que se realiza en estas cuatro organizaciones internacionales se posiciona la importancia del campo andaluz y la calidad de los productos regionales.

Según ha detallado la Junta en una nota, uno de los lobbies europeos en los que participa Andalucía es la Asamblea de Regiones Europeas Hortofrutícolas (Areflh), en la que el consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, en nombre del Gobierno andaluz, es el presidente de esta asamblea desde abril de 2025 y durante los siguientes tres años.

Esta asamblea, que representa a 16 regiones europeas y 28 asociaciones de productores europeos, tiene como objetivo "defender los intereses del sector hortofrutícola de todas las regiones integradas en la asociación", ha señalado.

A nivel nacional, participan tres regiones españolas como son Andalucía, Valencia y Cataluña; así como tres organizaciones de productores como son Coexpahal en Andalucía, Proexport en Murcia y Afrucat en Cataluña.

En cuanto a sus funciones, el presidente de Areflh defiende los intereses de los agricultores en normativas comunitarias que les puedan afectar como, por ejemplo, la propuesta de la nueva Política Agraria Común (PAC); a lo que se suma su papel de interlocutor directo con las instituciones europeas participando en foros, asambleas y reuniones donde su presencia pueda contribuir a prestar apoyo al sector que representa.

De otro lado, Andalucía participa de forma muy activa en la Coalición Europea de Regiones Agrícolas (Agriregion), que representa a 20 regiones de siete Estados Miembros que cuentan con más del 23 por ciento de la Superficie Agraria Útil (SAU) de la UE, el doce por ciento de las explotaciones de la UE y el 18 por ciento de la población de la UE. A nivel nacional, participan Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

"Desde Agriregion defendemos una agricultura más fuerte y estratégica en la Unión Europea, ya que el sector agroalimentario es garante de la soberanía, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria en Europa y así debe ser considerado; si bien para ello debe asegurarse la rentabilidad de los agricultores a través de una propuesta mejorada para la próxima PAC", ha explicado Fernández-Pacheco.

ANDALUCÍA OSTENTA LA VICEPRESIDENCIA DE AREPO

Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural también forma parte de la Asociación de Regiones Europeas de los Productos DOP (Arepo), en donde además, Andalucía ostenta la vicepresidencia a través de la Confederación de Denominaciones de Origen de Andalucía (CADO).

Esta asociación representa a 35 regiones europeas pertenecientes a ocho Estados Miembros y a más de 850 asociaciones de productores, lo que equivale a más del 60 por ciento de las indicaciones geográficas europeas. Las regiones españolas presentes son Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y País Vasco.

Por último, el Gobierno andaluz también está presente en la Asamblea de Regiones Europeas Vitivinícolas (AREV), que tiene como objetivo defender y promover los intereses de 41 regiones vitícolas europeas de 15 países, trece Estados Miembros de la UE y dos del Este de Europa (Bosnia y Herzegovina y Ucrania). De España participan Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León, Euskadi, Galicia, Madrid, La Rioja y Valencia.