La Junta subraya el impacto en el emprendimiento digital de El Cubo en Sevilla, con 135 startups aceleradas

Jorge Paradela visita el hub de El Cubo, en la Isla de la Cartuja. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han visitado este lunes el hub de emprendimiento El Cubo Vuela, situado en Sevilla TechPark, junto al presidente de Telefónica España, Borja Ochoa.

Durante la visita, se han puesto de relieve los resultados tanto de El Cubo como de 'Andalucía Open Future', una de las principales iniciativas público-privadas de apoyo al emprendimiento digital en la comunidad. Jorge Paradela ha destacado que, "con iniciativas como Andalucía Open Future, la Junta refuerza su apuesta por impulsar el emprendimiento digital, retener talento en nuestra tierra y favorecer la creación de empresas tecnológicas más competitivas, escalables y con mayor capacidad de atraer inversión", destaca en un comunicado.

Impulsada por la Junta, a través de la Agencia Digital de Andalucía, y Telefónica, junto con Promálaga, el Ayuntamiento de Almería y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, la iniciativa cuenta con cuatro 'hubs' de aceleración en Andalucía: El Cubo en Sevilla, La Farola en Málaga, El Cable en Almería y El Patio en Córdoba.

"El Cubo se ha consolidado como uno de los principales espacios de emprendimiento tecnológico del sur de España. Desde su creación, este espacio ha recibido 245 solicitudes, ha incorporado 159 startups al programa y 135 empresas han finalizado su proceso de aceleración con éxito, lo que representa una tasa del 85%", ha detallado el consejero, que ha indicado, además, que "el 65% de las empresas aceleradas termina facturando y el 35% logra captar inversión, mientras que el 31,2% de las startups cuentan con una mujer como CEO, reflejando el compromiso del programa con la diversidad en el ecosistema emprendedor".

El Cubo ofrece a los emprendedores espacios de trabajo colaborativo, mentorización especializada y acceso a redes de inversores y empresas, además de recursos tecnológicos avanzados gracias a la colaboración con Telefónica, como servicios en la nube y plataformas big data para el desarrollo de soluciones innovadoras.

Su impacto se extiende especialmente a las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, donde ha contribuido a impulsar nuevas empresas tecnológicas, generar empleo cualificado y fortalecer la cultura de innovación. Asimismo, mantiene una estrecha colaboración con universidades, centros de formación profesional, Cámaras de Comercio y organizaciones empresariales dentro del ecosistema emprendedor sevillano.

Durante el recorrido, la delegación institucional ha podido conocer el trabajo de varias startups instaladas en el hub, entre ellas Oasis Carbon, Eon-Sea, Everlasting Art, M2R AgroFarm, Neuro Vine y Scalo, que desarrollan proyectos innovadores en ámbitos como la sostenibilidad agrícola, la inspección subacuática mediante drones, la economía creativa, la biotecnología aplicada a proteínas sostenibles o las soluciones digitales para marketing y ventas.

La visita ha servido para reafirmar el compromiso de las instituciones y entidades colaboradoras con el crecimiento del ecosistema digital andaluz y con el objetivo de crear en Andalucía empresas tecnológicas más globales, escalables e invertibles, capaces de competir en mercados internacionales sin renunciar a su arraigo en el territorio.

ANDALUCÍA OPEN FUTURE, MOTOR DE EMPRENDIMIENTO

Desde su puesta en marcha en 2014, Andalucía Open Future se ha consolidado como uno de los principales programas de apoyo al emprendimiento tecnológico en el sur de España. Hasta la fecha, la iniciativa ha recibido 1.731 solicitudes, de las cuales 516 startups han accedido al programa y 374 han finalizado su proceso de aceleración con éxito, lo que representa una tasa del 72%.

Andalucía Open Future aplica una metodología de aceleración personalizada que combina mentorización especializada, formación, networking y visibilidad para las startups participantes. A través de un equipo directivo y más de 80 mentores especializados en diferentes ámbitos, las empresas emergentes reciben acompañamiento estratégico y acceso a inversores, así como participación en eventos clave del ecosistema.

Los resultados muestran también el impacto real del programa en el desarrollo empresarial de las startups: el 40% de las compañías aceleradas termina facturando al finalizar el programa y el 21% consigue captar inversión. En la actualidad, 64 empresas se encuentran participando en el programa en los distintos hubs de la red. En la segunda convocatoria de 2025, iniciada el pasado mes de noviembre, 31 nuevos proyectos emprendedores se han incorporado al programa de aceleración tras un proceso de selección en el que 84 candidaturas cumplían los requisitos para participar.

Durante los próximos meses, estas startups recibirán acompañamiento especializado para reforzar tres áreas estratégicas para su crecimiento: comunicación, marketing y ventas, y estructura empresarial y gobernanza.

Durante la visita se ha destacado también la evolución de la iniciativa, que desde 2023 ha ampliado su alcance con nuevos programas como Lab, orientado a la incubación de ideas emprendedoras y al desarrollo de productos mínimos viables, y Emprendedor en Residencia, una iniciativa que permite que startups que ya han pasado por el programa compartan su experiencia y mentorización con nuevas generaciones de emprendedores.