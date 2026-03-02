Liberados dos nuevos ejemplares de lince ibérico en Lora del Río (Sevilla)

Imágenes del lince liberado hoy en la finca La Matallana. - Francisco J. Olmo - Europa Press

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, han participado este lunes en la liberación de dos ejemplares de lince ibérico ('Lynx pardinus') en la finca pública La Matallana, situada en el término municipal de Lora del Río, en la provincia de Sevilla. Se trata de Wando, un macho traslocado procedente de Doñana e hijo de la hembra Uleila, y de Wadala, una hembra nacida en cautividad en el Centro Nacional de Cría en Cautividad de Silves, en Portugal, hija de la hembra Rene y del macho Hermes.

Ambos han sido liberados mediante una suelta dura --procedimiento de reintroducción en el medio natural en el que el lince ibérico, criado en cautividad, es liberado directamente al campo abierto, sin pasar por un periodo previo de aclimatación en jaulones de presuelta-- y equipados con collares de seguimiento que permitirán monitorizar sus desplazamientos y su adaptación al medio natural, ha explicado la Consejería de Sostenibilidad en una nota.

La actuación se encuadra dentro del área de conexión conocida como Setefilla, un enclave estratégico entre los parques naturales Sierra Morena de Sevilla y Sierra de Hornachuelos de Córdoba para favorecer la conectividad ecológica entre núcleos de población de lince ibérico en el valle del Guadalquivir y Sierra Morena. La elección de este espacio responde a criterios técnicos, relacionados con la calidad del hábitat, la disponibilidad de presas y la viabilidad de consolidar corredores naturales que faciliten el intercambio genético entre poblaciones.

García ha destacado que esta nueva liberación "vuelve a poner de manifiesto que la recuperación del lince ibérico es una historia de constancia, ciencia aplicada y cooperación entre territorios". En este sentido, ha señalado que Andalucía ha alcanzado en 2024 la cifra de 836 linces ibéricos, dentro de una población peninsular que suma 2.401 ejemplares, "un dato que confirma que el esfuerzo sostenido durante más de dos décadas ha dado resultados sólidos y reconocidos a nivel internacional".

La consejera ha indicado que la provincia de Sevilla ocupa un lugar relevante dentro de este proceso de expansión y consolidación. Con la suelta de Wando y Wadala, se han liberado desde el inicio de los programas de recuperación un total de 14 ejemplares en la provincia, trece de ellos en Sierra Morena, ocho machos y cinco hembras, y otro macho en la parte sevillana de Doñana. En el caso concreto de Lora del Río, ya son cuatro los linces liberados en su término municipal, un dato que refleja el papel que este territorio está llamado a desempeñar dentro de la red andaluza de conservación del lince ibérico.

MÁS DE UN CENTENAR DE LINCES EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

Según las estimaciones actuales, en la provincia de Sevilla se contabilizan en torno a 105 linces ibéricos, repartidos entre el núcleo de Doñana sevillana, con aproximadamente medio centenar de ejemplares, y Sierra Morena, donde se sitúan en torno a 55 individuos. García ha subrayado que estas cifras "no son un punto de llegada, sino una base sólida desde la que seguir trabajando para reforzar la conectividad, reducir las amenazas y garantizar un estado de conservación favorable a largo plazo".

En este punto, ha recordado que el lince ibérico ha experimentado un cambio histórico en su estatus de conservación. Y es que, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha reclasificado recientemente a la especie, que ha pasado de la categoría de 'En peligro' a 'Vulnerable', un reconocimiento que refleja la mejora sostenida de sus poblaciones en la península ibérica.

Los dos ejemplares liberados han llegado a La Matallana tras completar un proceso de preparación y evaluación que garantiza su idoneidad para la vida en libertad. El collar de seguimiento con el que han sido equipados permitirá al equipo técnico conocer con precisión sus movimientos, el uso que hacen del territorio y su interacción con otros linces presentes en la zona. Esta información resulta clave para afinar las estrategias de gestión adaptativa y para anticipar posibles riesgos, especialmente en áreas de conexión donde la movilidad es mayor.

La consejera ha explicado que "el seguimiento individualizado de cada ejemplar es una herramienta fundamental para entender cómo se comporta el lince en paisajes cada vez más complejos y humanizados". En este punto, ha reseñado que los datos obtenidos en los últimos años han permitido mejorar la planificación de infraestructuras verdes, la adecuación de pasos de fauna y la implantación de medidas de prevención frente a atropellos, una de las principales causas de mortalidad no natural de la especie.

La liberación de Wando y Wadala se enmarca en la secuencia continuada de proyectos europeos LIFE que han sustentado la recuperación del lince ibérico desde comienzos de siglo. Andalucía ha impulsado este modelo de conservación, que ha combinado investigación científica, gestión del territorio, cooperación institucional y participación social. Entre estas iniciativas destaca el proyecto LIFE LynxConnect, el cuarto liderado por la comunidad autónoma andaluza, que ha reforzado la conectividad ecológica entre poblaciones y ha consolidado una gobernanza compartida entre España y Portugal.

La consejera ha manifestado que "los proyectos LIFE han demostrado que Europa puede ofrecer soluciones reales cuando confía en el conocimiento técnico y en la capacidad de los territorios". Al respecto, ha añadido que todos los linces que actualmente habitan en la península ibérica descienden de las 75 hembras andaluzas que resistieron en los momentos más críticos para la especie, "un dato que sitúa a Andalucía como el corazón genético y operativo de esta recuperación".

"EL LÍNCE IBÉRICO, UN SÍMBOLO DE LA CONSERVACIÓN"

En este contexto, ha incidido en que la experiencia acumulada ha hecho posible perfeccionar los protocolos de cría en cautividad, las técnicas de traslocación y las estrategias de liberación, así como consolidar la implicación de propietarios de fincas, agentes de medio ambiente, técnicos, investigadores, agricultores, cazadores y colectivos sociales. "El lince ibérico se ha convertido en un símbolo de cómo la conservación puede generar orgullo colectivo y cohesión territorial", ha afirmado.

