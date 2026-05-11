Loles López subraya el papel de todos los modelos de familia: “Son escuelas de valores y pilar fundamental de Andalucía”. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado que "Andalucía tiene una enorme riqueza y uno de sus grandes potenciales son las familias", poniendo en valor la diversidad familiar, "desde las familias monoparentales hasta las numerosas o las familias LGTBI, todas igual de importantes y necesarias para construir una sociedad más fuerte y cohesionada". Además, ha destacado que "Andalucía tiene muchos tipos de familias y ninguna viene determinada por el número de personas, la orientación sexual o las creencias religiosas, sino por sus valores y por la esencia de quienes las forman".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la consejera ha presidido este lunes el acto de entrega de la VI edición de los Premios Familias Andaluzas, que reconocen y distinguen a aquellas personas, entidades y empresas comprometidas con la defensa, el apoyo y la promoción de las familias andaluzas. La entrega de estos galardones, que organiza la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, se ha celebrado en el espacio CaixaForum de Sevilla y ha contado con la presencia de la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa; la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, y la delegada en Andalucía y Ceuta de Fundación "la Caixa", Miriam Mateos, entre otras autoridades.

Asimismo, López ha incidido en que "el vínculo de sangre no siempre es necesario para construir una familia basada en amor incondicional." Además, "en la familia nace todo", ya que es "el lugar donde damos nuestros primeros pasos, donde conocemos el amor incondicional, donde nos formamos como personas y donde aprendemos valores fundamentales como el respeto, la empatía, el esfuerzo y la solidaridad". Igualmente, ha destacado que la familia "es el espacio en el que compartimos los mejores momentos de nuestra vida, pero también el refugio al que acudimos en los más difíciles".

Por ello, ha remarcado que "en estos tiempos convulsos, en los que vamos corriendo y pegados al teléfono móvil, os invito a parar, a mirar a nuestras familias, escucharnos, sonreírnos y decirnos 'te quiero'". Así, ha añadido que "no esperemos que la vida nos zarandee para valorar la grandeza de nuestras familias". López ha asegurado que "las familias son la gran fortaleza y un pilar fundamental de Andalucía" y ha defendido la importancia de "reconocerlas, visibilizarlas y darles las gracias con mayúsculas por todo lo que aportan cada día a la sociedad andaluza".

PREMIOS FAMILIAS ANDALUZAS

Los Premios Familias Andaluzas, que consisten en una escultura con una imagen identificativa de Familias de la Secretaría General del ramo y un diploma acreditativo con mención expresa de sus méritos, cuentan con nueve modalidades: familias y solidaridad; familias y entidades que fomentan la conciliación y la corresponsabilidad; familias numerosas; familias con arte; familias y diversidad; familias y monoparentales; familias y escuela, familias e investigación y familias y entidades locales familiarmente responsables. Además, se conceden en esta edición un premio de honor y tres menciones especiales.

La Asociación en Familia Por Derecho de Almería ha sido reconocida en la modalidad de 'Familias y solidaridad', por constituir un referente en la promoción y defensa del acogimiento familiar en su ámbito provincial. Respecto al premio en la modalidad de 'Familias y entidades que fomentan la conciliación y la corresponsabilidad' ha recaído en la Orden de San Juan de Dios, por su apuesta por la implementación de medidas de conciliación y corresponsabilidad en sus centros. En la modalidad 'Familias numerosas' se ha reconocido a la familia Gómez Reina, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), compuesta por Eva María Reina Cordero, Alberto Gómez Ordóñez y sus ocho hijos, y, desde el año 2020, familia de acogida de urgencia y temporal.

De otro lado, en la categoría de 'Familias con arte' se ha premiado a la Cantería Aguilera de Dios, de Porcuna (Jaén), perteneciente a una familia de canteros de gran tradición artesana, en la que cinco generaciones han trabajado la piedra natural. En la modalidad de 'Familias y diversidad', el premio ha recaído en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Prácticas Número 1 de Málaga, por su trabajo en las aulas para educar al alumnado en la igualdad, el respeto a la diversidad sexual y la eliminación de prejuicios.

En cuanto a la categoría de 'Familias monoparentales', ha recaído en Miriam Tormo Aguilar, de Sevilla, por su trayectoria en la defensa de los derechos de las madres solteras por elección y las familias monoparentales en general. En cuanto al Premio en la modalidad 'Familias y escuela', ha sido para la Escuela municipal de música y danza de Priego de Córdoba, por su compromiso con las familias y las medidas de apoyo y conciliación que aplica para favorecer la implicación y el acceso a la formación de todas las familias del municipio.

Por otra parte, el equipo de investigación Besafe de la Universidad de Sevilla ha sido distinguido con el premio en la modalidad de 'Familias e investigación', por su trayectoria investigadora centrada en la convivencia escolar, los riesgos digitales y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, en la categoría de 'Familias y entidades locales familiarmente responsables', se concede el premio al Ayuntamiento de Granada por sus políticas de apoyo a las familias, entre las que se incluyen actuaciones que facilitan el acceso a la vivienda, medidas fiscales destinadas a las familias o el cheque bebé como medida de impulso de la natalidad.

PREMIO DE HONOR Y MENCIONES ESPECIALES

La Asociación 'Yo No Renuncio' de Málaga ha recibido el Premio de Honor en esta VI edición de los Premios Familias, por su compromiso con la conciliación y corresponsabilidad siendo un referente por su capacidad de movilización social, su interlocución institucional y la transferencia de herramientas prácticas que protegen el derecho de las familias a no tener que renunciar. Además, las familias del pueblo de Grazalema (Cádiz) han recibido una Mención Especial por el coraje y resiliencia mostrados ante la adversidad de las lluvias torrenciales de febrero de 2026, que les obligaron a abandonar sus casas, y a las familias del pueblo de Ronda, en Málaga, por la solidaridad mostrada con los vecinos de Grazalema, a los que acogieron y protegieron durante el tiempo de su evacuación forzosa.

Por último, se ha concedido una segunda Mención Especial a Ibéricos Vázquez, empresa familiar de Aracena (Huelva) que representa la unión entre tradición familiar en la fabricación de embutidos ibéricos con la innovación que cada generación de la familia ha ido imprimiendo al negocio para hacerlo crecer y adaptarse a los tiempos.