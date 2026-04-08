'Luz verde' a las estrategias para la "transformación digital" y la "mejora" de organización territorial de la Junta

Archivo - Fachada del Palacio de San Telmo. A 1 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Fachada del Palacio de San Telmo, sede del gobierno de la Junta de Andalucía. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este miércoles, 8 de abril, las estrategias que conforman el denominado 'Triplán' para "la transformación digital, la innovación y la mejora de la organización territorial de la administración pública andaluza".

El objetivo de los tres documentos es "reforzar la eficiencia y eficacia del sector público andaluz" mediante la creación de un nuevo ecosistema de trabajo para "garantizar a la ciudadanía servicios públicos accesibles, inclusivos, eficientes y de calidad, y hacer la administración andaluza más ágil, cercana y proactiva", según se recoge en la referencia del Consejo de Gobierno.

El 'Triplán' está integrado por el Plan Estratégico sobre el Modelo de Organización Territorial Provincial, elaborado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias; la Estrategia de Administración Digital centrada en las personas, diseñada por la Agencia Digital de Andalucía, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas; y la Estrategia para una Administración Pública Innovadora, impulsada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Todos los documentos "comparten diagnóstico, principios orientadores y un modelo de gobernanza común", articulado a través de la Comisión Interdepartamental de Coordinación de las Estrategias de Transformación de la Administración de la Junta de Andalucía (Ciceta), un comité y una oficina técnica. Además, han sido sometidos a información pública y recabados los informes preceptivos.

Este 'Triplán' se enmarca en los compromisos adquiridos en el diálogo social y en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía firmado el 13 de marzo de 2023, donde la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales más representativos "acordaron reforzar el sector público andaluz mediante la modernización de la contratación pública, la simplificación administrativa y la digitalización".

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

El Plan Estratégico sobre el Modelo de Organización Territorial Provincial en la Junta de Andalucía 2030 (MTpro) persigue "adaptar la estructura territorial a las nuevas demandas sociales y a los retos de sostenibilidad, austeridad y eficiencia del actual contexto económico".

El objetivo es "transformar la administración territorial hacia un modelo más ágil y proactivo, capaz de ofrecer una mejor respuesta, tanto en calidad del servicio como en tiempos de tramitación", según señala la referencia del Consejo de Gobierno, que también apunta que se pretende "promover una administración más racional, ética, transparente y cercana, que se anticipe a las necesidades de las personas y base su funcionamiento en la excelencia, la mejora continua y la calidad del servicio público".

Su hoja de ruta "impulsa la optimización de procesos, el refuerzo de la colaboración administrativa y territorial y la implantación de nuevos enfoques de gestión del cambio en las provincias". Además, según añaden desde el Ejecutivo andaluz, constituye "un instrumento clave para modernizar y racionalizar la estructura territorial de la Junta de Andalucía, eje fundamental de atención, escucha y servicio a la ciudadanía".

El Gobierno andaluz considera "esencial orientar esta evolución con una visión global y estratégica que permita disponer de una administración moderna, cercana, ágil y útil, alineada con las demandas de la sociedad y situando a las personas en el centro del diseño de las políticas públicas".

ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Por su parte, la Estrategia de Administración Digital centrada en las personas 2030 tiene como objetivo "facilitar la prestación de servicios públicos mediante el uso de herramientas digitales, mejorar la accesibilidad y usabilidad de dichos servicios, y favorecer una gestión más ágil y eficiente de los procedimientos administrativos".

Su propósito es "propiciar una relación más directa y eficaz entre la ciudadanía, las empresas y la administración mediante el uso de tecnologías adecuadas para desarrollar servicios públicos digitales proactivos, capaces de anticiparse a las necesidades de la ciudadanía y proporcionar la información sin necesidad de solicitud previa, garantizando en todo momento la protección de datos personales y la ciberseguridad".

Además, tiene como eje central "la co-creación y participación de la ciudadanía en el diseño y la mejora continua de los servicios públicos digitales". El contenido se organiza en seis ámbitos de actuación, cuales son las "herramientas digitales para la prestación de servicios, mejora de la experiencia de usuario, impulso de la accesibilidad, co-creación y participación en el diseño de los servicios, garantía de derechos digitales, incorporación de innovación tecnológica y desarrollo de capacidades del personal empleado público".

La Estrategia incluye un conjunto de medidas destinadas a aspectos como la atención multicanal, la identificación digital, el intercambio de datos entre sistemas, la transparencia, la seguridad de la información y la formación en competencias digitales.

Para su implementación, contempla la puesta en marcha de una Unidad de Transformación de servicios digitales que "priorizará la personalización y la co-creación con los usuarios desde el inicio del diseño, y una Oficina de Innovación Digital (GovTech Lab) enfocada en el prototipado y la adquisición de soluciones tecnológicas innovadoras de pymes y 'startups'".

ESTRATEGIA PARA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INNOVADORA

Por último, la Estrategia para una Administración Pública Innovadora 2030 pretende ser "un marco de trabajo para impulsar y coordinar iniciativas de transformación para mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos sin dejar a nadie atrás, agilizar procedimientos y ajustar la respuesta a las necesidades específicas de la población, así como optimizar los recursos materiales y humanos".

Para ello, prevé medidas "centradas en la ciudadanía, el personal público, la organización de la administración y la colaboración con entidades públicas y privadas".

En el ámbito de la ciudadanía, incluye el programa 'La Junta a tu lado' para "acercar la administración al usuario con puntos de atención presencial y canales electrónicos y telefónicos"; 'La Junta para ti' para "facilitar que las personas sepan usar los servicios y eliminar barreras"; 'Servicios personalizados' para "anticiparse a sus necesidades utilizando la información que la administración ya tiene sobre cada persona"; y 'Tu sede electrónica más fácil", para "mejorar los servicios vía web o aplicaciones móviles".

Desde el punto de vista del ecosistema en torno a la Administración, el objetivo es "involucrar a universidades, empresas u otras administraciones para identificar las necesidades reales de la ciudadanía y cocrear proyectos innovadores para responder a éstas".

La Estrategia también prevé "transformar la organización interna con una planificación transversal de los servicios públicos, el uso de metodologías innovadoras en los órganos directivos, así como la digitalización y automatización de tareas". Además, contarán con herramientas informáticas y asesoramiento para elaborar "planes estratégicos de calidad".

En cuanto a las actuaciones dirigidas al personal empleado público, el documento incluye "impulsar una cultura innovadora fomentando el trabajo en grupo e incentivando que elaboren propuestas innovadoras", así como "adaptar las ofertas de empleo y procesos de selección e implantar herramientas informáticas versátiles para un trabajo más eficaz y eficiente".