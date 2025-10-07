Marcos Giralt Torrente y Pedro Mairal, próximos invitados del Centro Andaluz de las Letras en Sevilla

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, programa esta semana dos citas ineludibles con la literatura. La primera de ellas contará con Marcos Giralt Torrente en torno a su obra más reciente 'Los ilusionistas' (Anagrama), que supone su rotundo regreso al género autobiográfico. Sara Mesa acompañará al autor en esta cita el 8 de octubre.

Además el argentino Pedro Mairal, autor de la aclamada 'La uruguaya', visitará la capital hispalense con motivo de la publicación de su última novela 'Los nuevos' (Destino). Junto a Irene Reyes-Noguerol conversarán sobre las incertidumbres que surgen en el camino hacia la edad adulta. Está previsto el 9 de octubre. Ambas citas tendrán lugar en el CICUS y comenzarán a las 19,30 horas, previa reserva en su página web, según informa la Junta en una nota.

Marcos Giralt Torrente se enfrenta en 'Los ilusionistas' a su propia vida y analiza la historia familiar, de su propia madre y sus tíos, todos descendientes de Gonzalo Torrente Ballester. 'Los ilusionistas' es una obra sobre los afectos, la memoria, la infancia, las ataduras de la herencia y la propia escritura. Mezcla la novela epistolar, el perfil autobiográfico y el relato introspectivo.

Esta obra es el regreso de Giralt al territorio autobiográfico en el que ya deslumbró con 'Tiempo de Vida', Premio Nacional de Narrativa, Premio Strega Europeo y uno de los libros más influyentes de los últimos años. Es autor de una decena de novelas y colecciones de relatos que le han concedido un prestigio como narrador.

Debutó con un libro de cuentos, 'Entiéndeme', en 1955, tras los que llegaron las novelas 'París', Premio Herralde de novela, y 'Los seres felices'. Tras la mencionada 'Tiempo de vida' siguieron los libros de cuentos 'El final del amor', Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, 'Mudar la piel' y 'Algún día seré recuerdo'. Ha sido traducido a diversas lenguas y ha participado como escritor residente en instituciones europeas.

La escritora Sara Mesa, autora de las premiadas 'Un amor' y de 'La familia' entre otras obras, abordará este encuentro con la temática de la conversión de la memoria personal y los recuerdos en literatura. La cita tendrá lugar el 8 de octubre a las 19,30 horas.

Pedro Mairal tomará el relevo a Giralt Torrente y ofrecerá una charla sobre las incertidumbres de los adolescentes ante la edad adulta a propósito de la novela 'Los nuevos', obra más reciente del autor argentino. Se trata de un retrato de tres amigos que intentan trazar un camino propio en un escenario volátil, donde lo único que se mantiene firme es el lazo que los une.

El autor, nacido en Buenos Aires en 1970, recibió el Premio Clarín de Novela en el 98 por 'Una noche con Sabrina Love', llevada al cine. Publicó además las novelas 'El año del desierto' y 'Salvatierra', el volumen de cuentos 'Hoy temprano' y los libros de poesía 'Tigre como los pájaros' y 'Consumidor final'. En 2013 publicó 'El gran surubí', una novela en sonetos, y 'El equilibrio', una recopilación de sus columnas. En 2016 se editó su aclamada novela, 'La uruguaya'. Ha sido traducido y editado en Francia, Italia, España, Portugal, Polonia y Alemania. En 2007 fue incluido por el jurado de Bogotá39 entre los mejores escritores jóvenes latinoamericanos.

Acompañará al autor la escritora Irene Reyes-Noguerol, graduada en Filología Hispánica con Premio Extraordinario y seleccionada por la revista Granta como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español. Será el 9 de octubre a la misma hora. Ambas citas se desarrollarán en el CICUS, entidad colaboradora del Centro.