Más de 120.000 profesionales de 150 países conocen la oferta hortofrutícola andaluza en Fruit Attraction 2025

Stand de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas Coexphal, durante la segunda jornada de la feria agroalimentaria Fruit Attraction en IFEMA, a 1 de octubre de 2025 en Madrid. (Foto de archivo). - Alberto Ortega - Europa Press

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento en su reunión de este miércoles, 8 de octubre, del impacto de la participación de la Junta de Andalucía en la edición 2025 de la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas (Fruit Attraction), celebrada en Madrid del pasado 30 de septiembre al 2 de este mes de octubre, a la que asistieron 120.000 visitantes profesionales del sector hortofrutícola de 150 países.

Estos datos "reflejan el importante papel de Fruit Attraction como oportunidad para fortalecer el liderazgo de Andalucía en producción hortofrutícola a nivel nacional e internacional", según ha subrayado la Junta en relación a esta feria que contó con un espacio de 75.000 metros cuadrados en los que expusieron sus productos 2.500 empresas.

Para la Junta, la participación de las empresas andaluzas en la citada feria "contribuye a reforzar la imagen exterior de los productos andaluces", especialmente de aquellos amparados por figuras de calidad como Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas o la marca 'Gusto del Sur', que ha sido la protagonista de la 'Zona Andalucía'.

Con más de 420.000 euros de inversión, la Junta de Andalucía ha facilitado la participación de 112 empresas andaluzas en esta área. Por provincias, destacan las 42 entidades de Almería, territorio con mayor presencia en el espacio expositivo del Gobierno andaluz.

Además, la 'Zona Andalucía' ha acogido también a cuatro firmas de Cádiz; tres de Córdoba; 15 de Granada; 26 de Huelva; dos de Jaén; ocho de Málaga y 20 de Sevilla.

Entre otros expositores, esta área ha dado cabida a miembros de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Aproa), de Asociafruit, de la Federación Andaluza de Asociaciones de Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas (Ecohal), de Freshuelva y de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.

Además, a estas empresas que han participado en el evento bajo el paraguas del Gobierno andaluz se han sumado otras que se han desplazado hasta Madrid de forma independiente.

Por tanto, Andalucía estuvo representada en Fruit Attraction 2025 por alrededor de 200 entidades andaluzas, que han posicionado a Andalucía como el territorio español con mayor superficie expositiva. Participar en Fruit Attraction ayuda al sector hortofrutícola andaluz a mantener su buen posicionamiento en los mercados extranjeros, donde en tan sólo seis meses de 2025 se han comercializado productos por valor de más de 5.000 millones de euros.

Este montante es el mayor registro desde 1995 y supone un incremento del 11,6% en comparación con los datos del mismo período de 2024. A nivel nacional, Andalucía es la comunidad autónoma que más ha crecido en estas ventas, superando en más de dos puntos el crecimiento medio de España.

Andalucía exporta más de la mitad de las frutas y hortalizas que produce y las comercializa, principalmente, en la Unión Europea. En concreto, los principales destinos son Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Portugal e Italia; y entre los productos más exportados se encuentran los pimientos, las fresas, los arándanos, los tomates y los pepinos.