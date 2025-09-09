Más de 167.000 niños de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan este miércoles el curso en Sevilla

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Estudiantes REMITIDA / HANDOUT Por JCCM Fotografía Remitida A Medios De Comunicación Exclusivamente Para Ilustrar La Noticia A La Que Hace Referencia La Imagen, Y Citando La Procedencia De La Imagen En La Firma 22/10/2022 - JCCM - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 167.040 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan las clases este miércoles, 10 de septiembre, en 566 centros docentes de la provincia de Sevilla, mientras que el día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos y el 22 comenzarán las enseñanzas de régimen especial, como Música, Diseño o Conservación, entre otros.

Según una nota emitida por la Junta de Andalucía, este mes de septiembre comienzan las clases en la provincia un total de 417.388 estudiantes, incluidos lo menores de tres años, y más de 29.400 docentes en 1.661 centros, tanto públicos como concertados y privados.

El Gobierno autonómico ha señalado una "tendencia del descenso" del alumnado que ha acusado a una bajada de la natalidad. En este caso, con más de 4.400 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Por su parte, la Administración andaluza ha señalado que un total de 635 efectivos reforzarán la plantilla pública para un total de 23.863 docentes en la provincia sevillana.

Específicamente, los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales crece en 73 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 3.022, 856 más respecto al 2018, un 39,5% de incremento.

Por su parte, este curso culmina según la Junta el proceso de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia tanto a los docentes de la red pública como de la concertada y ha contado con una inversión de 256,8 millones de euros.

Además, más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 820 euros para el curso escolar, que incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementario, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, con una inversión de 13,5 millones que destinada a casi 209.000 estudiantes sevillanos.

Los servicios complementarios aumentan en este curso con un centro más que ofrece aula matinal hasta alcanzar los 396 y dos centros más tienen autorizados el comedor escolar, en total 433. Asimismo, son siete centros más los que cuentan con actividades extraescolares, hasta llegar a los 369.

La previsión de usuarios del comedor escolar es de unos 42.300 alumnos, casi 29.000 en aula matinal y supera los 17.000 en extraescolares. Estos servicios mantienen su precio respecto al curso pasado.

En lo que se refiere a las infraestructuras en Andalucía, con vistas al curso 2025-26 se finalizarán o han finalizado un total de 247 obras en centros educativos, con un presupuesto 51,64 millones de euros, intervenciones que afectarán a casi 104.000 estudiantes matriculados en estos centros.

Entre estas actuaciones figuran tres centros nuevos: el colegio de Infantil y Primaria Bahía de Almerimar, en El Ejido (Almería), el nuevo Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén, y la sustitución del CEIP Bernardo Barco de La Campana (Sevilla).