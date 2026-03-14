Más de 3.000 estudiantes participarán en nueva edición del Festival Europeo Juvenil de Teatro Grecolatino de Itálica

Teatro Grecolatino de Itálica (Santiponce, Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANTIPONCE (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Conjunto Arqueológico de Itálica, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, acogerá los días 18 y 19 de marzo la 28º edición del Festival Europeo Juvenil de Teatro Grecolatino, una propuesta que se enmarca en la estrategia de promoción educativa de los valores europeos entre la juventud, incluida en la candidatura del Sello Europeo del Patrimonio 'Lugares Adriano', al que Itálica aspira conjuntamente con la Villa Adriana y la ciudad de Atenas.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, en esta edición, en la que se representarán obras de grandes dramaturgos como Eurípides, Aristófanes y Plauto, más de 3.000 jóvenes, estudiantes de ESO y Bachillerato, podrán ampliar su conocimiento sobre las raíces de la civilización europea y occidental, con especial hincapié en la pervivencia de sus valores constitutivos en la actualidad.

En contexto, el programa, con sesiones de mañana y tarde, y que ha contado con la dirección artística de la Asociación Svmma Cavea Itálica, dará comienzo el 18 de marzo con las obras 'Andrómaca', de Eurípides, y 'Las Tesmoforias', de Aristófanes, a cargo del Grupo Alezeia Teatro, del Colegio Maravilla de Benalmádena (Málaga). Y el 19 de marzo será el turno de las representaciones de 'Las Fenicias', de Eurípides, por parte del Grupo Furor Bacchicus de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, y 'Miles Gloriosus', de Plauto, a cargo del Grupo Summa Cavea, del IES Fuente Nueva de Morón de la Frontera (Sevilla).

De igual modo, y dentro de esta propuesta cultural dirigida a los jóvenes, la Consejería de Cultura y Deporte, en colaboración la Asociación de Festivales de Teatro Grecolatinos Prósopon, pondrá a disposición del público los textos de las obras representadas, que incluyen guías didácticas para profesorado y alumnado, a través del portal web del Conjunto Arqueológico.

Por otro lado, y de forma paralela a las representaciones, se desarrollará un programa de visitas guiadas al Conjunto Arqueológico de Itálica, que incluirá varias sesiones de visitas en latín, a cargo del Círculo 'Mane Latinum Malacitanum', así como talleres educativos en el centro 'Cotidiana Vitae' del Consistorio de Santiponce. Asimismo, toda la información sobre las obras e inscripciones está disponible en la web 'https://lajunta.es/6d9at'.

'LUGARES DE ADRIANO'

La candidatura transnacional 'Lugares de Adriano' engloba a Itálica, la ciudad hispalense en la que nació y que convirtió, tras llevar a cabo un amplio programa urbanístico, en una las ciudades más destacadas del imperio; Villa Adriana en Tívoli (Italia), la ciudad fundada por el emperador para acoger a su gobierno en los últimos años de su dominio; y Atenas, donde el emperador, el más filo griego de la historia de Roma, fundó todo un barrio con su nombre, dotándolo de grandes infraestructuras.

Estas tres enclaves --Itálica, Villa Adriana y Atenas-- bien podrían entenderse como una de las cunas de Europa, dado que alumbraron un concepto de ciudadanía --nacido en Grecia, adoptado en Roma y desde allí difundido por todo el Imperio-- que estaba basado en el ejercicio de la ley y la cultura "como fórmulas para el progreso y el entendimiento universal de los pueblos".

Según la Administración regional, en el caso de prosperar la candidatura de Itálica, se convertirá en la primera andaluza en conseguir la distinción del Sello Cultural Europeo --European Heritage Label--, que parte de la Comisión Europea y pretende promover aquellos enclaves o manifestaciones culturales "con especial significado y relevancia para el desarrollo de la cultura y la historia europeas" y para la constitución de la Unión Europea (UE) como institución "sobre la base de la diversidad nacional y regional y el refuerzo del diálogo intercultural".