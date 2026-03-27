Más de 34.000 andaluces activan la tarjeta sanitaria virtual del SAS en las primeras horas de su estreno

Tarjeta sanitaria virtual. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34.338 andaluces han activado hasta las 9,00 horas de este viernes la tarjeta sanitaria virtual del Servicio Andaluz de Salud (SAS), después de que ésta se estrenara este pasado jueves tras la incidencia técnica registrada en los servicios digitales de la Junta que afectó a esta nueva tarjeta virtual. Son los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a Europa Press.

La nueva tarjeta sanitaria virtual con la podrán realizar todas sus gestiones con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), entre ellas, por ejemplo, retirar medicamentos, a través del móvil. Está operativa a través de la Carpeta Ciudadana y de las apps Salud Andalucía y ClicSalud+. Los ciudadanos podrán identificarse en cualquier centro sanitario "gracias a su interoperabilidad y al uso de un código QR dinámico de alta seguridad"; y los padres podrán llevar en su móvil las tarjetas de sus hijos menores, "pensando en la conciliación y la logística de las familias".

El móvil o la tablet es la "llave de entrada" a la sanidad pública, si bien la tarjeta física seguirá siendo compatible. Este avance es fruto de la alianza entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y se integra en un proyecto "mucho más ambicioso": la digitalización transversal de la Administración pública andaluza.

Esta digitalización tiene otras aplicaciones en el sistema sanitario, como la automatización de las tareas burocráticas para que "los médicos y enfermeros tengan menos carga de papeleo y más tiempo para lo que realmente importa: la atención directa y el cuidado de los pacientes"; la integración de todas las plataformas de salud en SaludResponde+; un canal con el ciudadano a través de WhatsApp, sustituyendo los antiguos SMS por una vía más clara, segura y cercana, para informar sobre citas y noticias de salud.

Además, se va activar la Sala Virtual de Espera, "un sistema innovador que se activa en picos de alta demanda para garantizar que el portal ClicSalud+ y la Ventanilla Electrónica del Profesional (VEC) nunca se caigan"; el Distrito Sanitario Virtual, de manera que, si no hay cita en su centro de salud, el sistema le ofrece una alternativa; la comunicación directa farmacia-médico, cuando un paciente crónico necesite renovar su medicación; y, con el apoyo de la Red Puntos Vuela, con más de 760 centros en Andalucía, "garantizamos que nadie se quede atrás en esta revolución, formando a nuestros mayores en el uso de estas herramientas digitales del SAS".