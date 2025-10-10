Más de 400 alumnos participan en el concurso de dibujo por la Salud Mental del Centro de Salud Utrera Norte (Sevilla)

Exposición de los dibujos del concurso por la Salud Mental del Centro de Salud Utrera Norte. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Salud Utrera Norte, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, ha conmemorado el Día Mundial de la Salud Mental con un concurso de dibujo dirigido a la población escolar que "ha cosechado un gran éxito participativo", con un total de 461 trabajos artísticos elaborados por estudiantes de quinto y sexto de Primaria y primero de la ESO de la localidad.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, la actividad ha sido organizada por el referente escolar de salud del centro, Fernando Pérez, con el objetivo de "sensibilizar al alumnado sobre la importancia del cuidado de la salud mental desde edades tempranas", fomentando "la expresión emocional y la reflexión a través del arte".

Los dibujos participantes han sido realizados por estudiantes procedentes de diferentes centros educativos de Utrera como el CEIP Maestro Juan Antonio Velasco, La Fontanilla o Al Andalus.

Además, la Junta ha señalado los dibujos han sido expuestos en las instalaciones de este centro de salud para compartirlos con la población a lo largo del mes de octubre. La muestra se ha abierto con la visita de la subdirectora de Enfermería de Atención Primaria del Área Sanitaria Sur de Sevilla, María José Rita, y del jefe de Bloque de Cuidados, Santiago Corral.

Desde el Centro de Salud Utrera Norte se ha valorado "la alta participación y la creatividad demostrada por el alumnado", lo que pone de manifiesto "el interés creciente por abordar la salud mental como un aspecto clave en la formación integral de los niños".

La celebración de este tipo de iniciativas se enmarca en la estrategia de promoción de la salud en el ámbito escolar como actividad comunitaria, reforzando la colaboración entre los centros educativos y los servicios sanitarios del municipio.