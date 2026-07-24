Más de 5.000 estudiantes participan en el programa de Refuerzo Estival de la Junta en la provincia de Sevilla

El Delegado Territorial en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, el delegado y concejal presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate, José Lugo, y la directora del colegio, Marta Moreno, visitando uno de los centros que participa en el programa - JUNTA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.134 estudiantes de Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la provincia de Sevilla participa este año en el Programa de Refuerzo Estival que comenzó el 1 julio y se extenderá hasta final de mes.

Según ha informado la Junta en una nota, el Delegado Territorial en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, ha visitado el colegio de Educación Infantil y Primaria 'Valeriano Bécquer' de Sevilla, uno de los centros que participa en este programa con 82 escolares y siete docentes.

Asimismo, acompañado por el delegado y concejal presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate, José Lugo, y la directora del colegio, Marta Moreno, Araúz ha destacado que "son 1.229 estudiantes más que en la edición anterior y la cifra total más alta desde que comenzó el programa en 2019. Además, cuenta con la participación de 61 centros educativos y la implicación de 429 docentes".

Al mismo tiempo, el Programa de Refuerzo Estival tiene una doble finalidad. Por un lado, la primera y más importante, que el alumnado alcance el éxito escolar y prevenir el abandono educativo temprano con esta alternativa pública y gratuita, por otro lado, ayudar a las familias sevillanas a conciliar.

De esta manera, el programa desarrollado durante este mes de julio, está destinado al alumnado de Educación Primaria y a los estudiantes de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), escolarizado en centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos, que presente dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentre matriculado y, por tanto, necesite refuerzo especialmente en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.

De este modo, el alumnado inscrito se ha distribuido en dos grupos, uno por cada quincena, y tienen prioridad quienes hayan solicitado el mes completo. Por ende, el horario es de nueve de la mañana a 14 horas y se han estabecido grupos por cursos con un mínimo de cinco y un máximo de 15 alumnos.

Así, cada jornada ha incluido talleres de Refuerzo Lingüístico, Razonamiento Matemático, Destrezas Lingüísticas en Lengua Extranjera como Inglés y Actividad Físico-Deportiva junto a hábitos de vida saludable, que impulsan hacia el objetivo.

Por tanto, se trata también de que el alumnado adquiera hábitos de organización y trabajo así como técnicas de estudio. En este sentido, se pretende el logro del éxito educativo del alumnado mediante actuaciones preventivas del fracaso escolar y abandono educativo temprano. Además, el programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.

Por último, para conseguir los fines propuestos se ha proporcionado a los centros participantes material didáctico y se facilita también una guía, con orientaciones sobre diferentes metodologías activas e innovadoras que permitan acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los contextos reales del alumnado, que ofrece juegos y dinámicas de integración, de conocimiento y de adaptación al grupo "contribuyendo así a la consecución de los objetivos curriculares desde diseños inclusivos".