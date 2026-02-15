Más de 78.000 personas se alojan en los albergues juveniles de la Junta durante 2025, un 34% más en un año

Albergue Inturjoven en Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Inturjoven ha cerrado el ejercicio 2025 con unos resultados que confirman "la solidez y la capacidad de crecimiento de su red pública de albergues", gestionada en el marco de las políticas públicas impulsadas por la Junta de Andalucía. Los datos de actividad reflejan una evolución estable y un "incremento significativo" del alcance social del servicio, con 78.319 personas alojadas, un 34 por ciento más en un año.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, durante el año, la red ha alcanzado 424.810 pernoctaciones, con una tasa media de ocupación del 40,23 por ciento, manteniendo niveles similares al ejercicio anterior en un contexto de uso intensivo de las instalaciones y con más de un millón de plazas ofertadas en el conjunto del territorio andaluz.

En contexto, en 2025, 78.319 personas se han alojado en los albergues de Inturjoven, lo que supone un incremento del 34 por ciento respecto al ejercicio anterior. Este crecimiento refleja la capacidad de la red para llegar a un mayor número de ciudadanos y colectivos, "reforzando su papel como servicio público accesible y vertebrador".

El análisis por centros muestra una evolución especialmente positiva en varios albergues que han sido determinantes en el comportamiento global de la red. Destacan, por su aportación y crecimiento, los espacios de Sevilla, Córdoba, Torremolinos, Sierra Nevada, Huelva y Algeciras, que concentran una parte relevante del incremento de actividad registrado en el ejercicio.

Junto al predominio del turismo nacional, la red "mantiene una clara proyección internacional". Entre los países de procedencia con mayor presencia destacan Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Polonia y Alemania, lo que refuerza el posicionamiento de los albergues "como herramienta de proyección turística y social de Andalucía".

El perfil de las personas alojadas "evidencia la diversidad del servicio". Tienen un peso destacado los segmentos educativo y formativo, el turismo deportivo, los grupos organizados, las familias y el cliente individual. Desde el punto de vista demográfico, se registra una amplia presencia de jóvenes y población activa, especialmente en las franjas de quince a 26 años, así como una participación femenina mayoritaria.

En suma, estos resultados se sustentan en las actuaciones de inversión, mantenimiento y producción desarrolladas durante el ejercicio, orientadas a la modernización de las instalaciones, la mejora del confort, la accesibilidad y la adecuación funcional de los espacios, "contribuyendo a una prestación del servicio más eficiente y alineada con las necesidades actuales de la ciudadanía".