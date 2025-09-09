Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla por la última víctima de violencia machista. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Carrión, y delegados territoriales de la Junta en Sevilla, ha mantenido este martes un minuto de silencio por la mujer asesinada por violencia de género el pasado domingo en el barrio de Valdezorras, en Sevilla.

Ricardo Sánchez ha expresado "sus más profundas condolencias" a las familias y a la hija mayor que deja la víctima. "Además de reforzar ese mensaje de unidad de todas las administraciones, hay que poner en el foco no solamente la involucración sino la participación directa de toda la sociedad".

"Concienciar es prevenir, hay que incidir que los muchos recursos que pone a disposición la Junta, a través del IAM. Tenemos un teléfono permanentemente a disposición de toda la sociedad: el 900 209 99, que cualquier tipo de denuncia de una pelea a voces violentas, al final puede derivar en salvar a una mujer y creo que ese mensaje no debemos de dejar de repetirlo", ha añadido el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla.

De su lado, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer ha destacado que las mujeres "no van a estar solas: la Administración tiene recursos". En Este sentido, Carrión ha afirmado que "afortunadamente, la Junta tiene muchísimos recursos asistenciales, psicológicos, jurídicos: ocho centros provinciales que están esperando a acoger mujeres en riesgo".

"Además, ha añadido la responsable del IAM, disponen de todos los centros municipales de información a la mujer donde pueden ir a informarse. Que den el paso, que denuncien ellas, pero sobre todo su entorno".