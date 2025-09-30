Moreno asegura que "Andalucía se está convirtiendo en el gran puntal de innovación del sur de Europa"

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el impulso que está experimentando la comunidad en el ámbito de la innovación, hasta el punto de consolidarse, "cada día más, como el gran puntal del sur de Europa". Un crecimiento que se refleja tanto en el volumen de inversión en I+D, que mueve más de 2.285 millones de euros en 2023 (según los últimos datos del INE disponibles), como en el liderazgo andaluz en empleo en las universidades públicas españolas, con 18.251 profesionales.

Durante su intervención en el acto de presentación del XX aniversario de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Moreno ha desgranado estos datos para poner en valor el papel que Andalucía está desempeñando en el ecosistema innovador. "Son cifras que refuerzan la posición y el empuje que la comunidad viene exhibiendo en el ámbito de la innovación, así como la vocación de convertirse en una referencia a nivel europeo tanto por inversión como por la dotación de recursos para los tejidos investigador y universitario".

En este contexto, el presidente del Ejecutivo andaluz ha hecho hincapié en que desde la Junta se impulsa "esta Andalucía renovada que quiere ir a más, y que sabe cómo hacerlo", al tiempo que ha insistido en que "queremos ser vanguardia, y por eso no nos conformamos con las tecnologías ya asentadas". "Esa aspiración nos ha llevado, por ejemplo, a destinar, en los últimos cuatro años, más de 1.400 millones de euros a la transformación digital de nuestra tierra", ha recordado Moreno.

En cualquier caso, el presidente ha puesto el foco en todos los condicionantes que contribuyen a que esa apuesta por la innovación y la modernización de Andalucía resulte efectiva y real. "La innovación es una de las llaves maestras de la competitividad. Y para favorecerla, son igualmente importantes ingredientes como la reducción de burocracia, una fiscalidad moderada, estabilidad política y seguridad jurídica", ha enumerado.

Como próximo paso, el presidente ha avanzado que la nueva Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía será elevada al Consejo de Gobierno este mes de octubre, con el objetivo de que su futura aprobación permita reforzar el creciente protagonismo que está adoptando la comunidad en este ámbito, así como de potenciar las alianzas que sirven de vínculo tanto con el tejido empresarial como el universitario.