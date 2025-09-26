El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (Fotografía de Archivo) - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reaccionado este viernes a las polémicas declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, sobre las rebajas de impuestos en la comunidad andaluza, exigiendo "respeto" y anunciando otra nueva deducción fiscal. "Lo siento, independentistas", ha dicho.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno en su cuenta en la red social X, al hilo de que Turull haya manifestado en una entrevista en La 2 y Radio4 que con "el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía; esto es la perversión número uno".

Se refería a las dos nuevas rebajas fiscales que se van a incluir en los presupuestos andaluces de 2026 sobre desgravaciones en cuotas del gimnasio y por gastos de veterinario para mascotas. Moreno anunció ayer en el Parlamento una tercera rebaja fiscal, una ampliación de la deducción de las cantidades destinadas al alquiler de vivienda en la cuota autonómica del Impuesto de la Renta, que se elevará a 1.200 euros para la población menor de 35 años y mayor de 65 años cuyos ingresos anuales sean de 25.000 euros.

"Además, ya anuncio que habrá otra deducción fiscal. Lo siento, independentistas", ha manifestado este viernes Juanma Moreno.

Asimismo, ha denunciado que "siempre la misma cantinela: Atacar a Andalucía y mirarnos por encima del hombro". Ha exigido "respeto" y ha expresado que espera que el Gobierno de España "se sume a defender la dignidad de Andalucía".