Moreno recuerda a Ceuta ante el CdR: "Se ha mermado el derecho a vivir en libertad y con normalidad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones (CdR) que se celebra en la ciudad de Mullingar, en Irlanda. A 23 de septiembre de 2026 en Mullingar (Irlanda). La reunión de la Mesa del - Francisco J. Olmo - Europa Press

MULLINGAR (IRLANDA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tenido este miércoles palabras de recuerdo para Ceuta y sus ciudadanos durante una intervención en la Mesa del Comité de las Regiones de la Unión Europea (CdR), reunida en la ciudad de Mullingar, en Irlanda, país que alberga la Presidencia del Consejo de la UE. Ha señalado que en la ciudad autónoma, que es Europa, se ha mermado "el derecho a vivir en libertad y con normalidad".

Juanma Moreno, que es vicepresidente del CdR, ha presentado el contenido de la Declaración de Mullingar 'Un futuro por el que valga la pena quedarse', centrada en una sólida estrategia europea basada en el territorio que empodere a las autoridades locales y regionales, refuerce la política de cohesión, mejore el acceso al empleo, la vivienda y los servicios, apoye la resiliencia climática y la innovación, y garantice que las personas de todos los territorios tengan una oportunidad real de prosperar en las comunidades que elijan como hogar.

Durante su intervención, ha manifestado que "nuestros ciudadanos deben tener la posibilidad real de construir su proyecto de vida allí donde quieran vivir": "El éxito de la Unión Europea no debe medirse sólo por la posibilidad de desplazarse libremente entre sus territorios, sino también de poder quedarse".

"Quedarse porque existen oportunidades, quedarse porque existen servicios públicos de calidad, quedarse porque existen viviendas accesibles y confianza también en el futuro, y ese es precisamente el valor de la declaración que hoy adoptamos", ha señalado.

"Es algo más que identificar retos, es reafirmar un compromiso político para garantizar que ningún territorio pueda quedarse atrás y que todas las comunidades, bien sean urbanas, rurales, insulares o periféricas, sean lugares donde valga la pena vivir, trabajar o formar una familia", ha afirmado el presidente de la Junta.

Y en este punto, Juanma Moreno ha recordado a "los ciudadanos de la ciudad europea de Ceuta, en España": "El pueblo ceutí que sigue sufriendo una situación que merma este derecho que hoy precisamente reivindicamos, que es vivir en libertad y con normalidad".

VIVIENDA, SERVICIOS Y SEGURIDAD

En su discurso, Moreno ha indicado que en Andalucía "sabemos que el equilibrio territorial requiere respuestas adaptadas a cada realidad y las autoridades locales y regionales son quienes mejor conocemos dónde faltan viviendas, servicios o seguridad, y sabemos dónde tienen los jóvenes más dificultades para desarrollar un proyecto de vida o dónde la distancia y la falta de infraestructuras siguen limitando sus oportunidades".

Por ello, ha defendido que regiones y ciudades deben ser "socios de pleno derecho en el diseño y también en la aplicación de las políticas europeas".

Ha indicado que la reciente propuesta de la Ley Europea de Vivienda Asequible, presentada en la Comisión Europea, abre un debate necesario sobre uno de los grandes desafíos para los ciudadanos, como es la vivienda, "una de las principales preocupaciones de los europeos".

Ha abogado por actuar con decisión para aumentar la oferta, atraer inversión, y garantizar que los jóvenes, las familias y los trabajadores puedan acceder a una vivienda "digna y accesible".

Juanma Moreno ha añadido que otro de los grandes desafíos para el futuro de nuestros territorios es el relevo generacional en la agricultura, puesto que este sector está muy vinculado a las zonas rurales y, por tanto, fija población.

Para Moreno, si queremos mantener vivo el medio rural europeo, debemos ofrecer a los jóvenes agricultores "perspectivas reales de futuro, acceso a una tierra, a la digitalización de la agricultura y la ganadería para poder competir, acceso a la financiación y acceso a unos servicios que tienen que ser adecuados".

"Sin jóvenes no habrá agricultura competitiva, ni seguridad alimentaria, ni siquiera cohesión territorial", según Moreno, para quien todas estas prioridades deberán reflejarse en el próximo marco financiero plurianual.

"Si Europa quiere defender el derecho a permanecer en el lugar donde se vive, tiene que dotarse de los instrumentos financieros que lo hagan posible y garantizar una política de cohesión que inevitablemente tiene que ser sólida y fuerte", ha añadido Juanma Moreno.

Ha señalado que la declaración de Mollingar --que se ha aprobado-- recuerda "que la movilidad debe ser una opción, nunca una obligación, y que nuestra responsabilidad es crear las condiciones para que cada ciudadano pueda elegir libremente su futuro".