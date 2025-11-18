Moreno: La nueva financiación autonómica "no puede ser un pacto bilateral", sino "multilateral y sin singularidades"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en la quinta edición de la jornada 'Andalucía hacia el futuro', organizada por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha sostenido este martes que el nuevo sistema de financiación autonómica que impulse el Gobierno central "no puede ser un pacto bilateral", sino "multilateral y sin singularidades para nadie".

Así lo ha manifestado el presidente de la Junta en el marco de su intervención en la inauguración de la quinta edición del foro 'Andalucía hacia el futuro', organizado en Sevilla por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Amazon Web Services (AWS), la Universidad CEU Fernando III, Cox, Endesa, Fujitsu, Ikea y Moeve.

Moreno se ha pronunciado así al hilo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada este pasado lunes en la que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, trasladó a los consejeros autonómicos su intención de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses, que podría estar en el mes de enero y que combinaría la multilateralidad con la bilateralidad.

Al respecto, el presidente de la Junta ha lamentado que en la reunión de este lunes no se avanzó ni se negoció "con las comunidades autónomas el sistema de financiación que necesitamos y que mantiene infrafinanciada y maltratada Andalucía".

De igual modo, ha sostenido que el nuevo sistema de financiación autonómica "no puede ser un pacto bilateral". "Ya tenemos experiencia de pactos bilaterales", ha apostillado Moreno al respecto, aludiendo así al "pacto" que alcanzó en 2009 el entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con la Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que lideraba Josep Lluis Carod Rovira, del que Andalucía salió "claramente como perjudicada".

"Por tanto, esto no se puede hacer de manera bilateral, sino que se tiene que hacer de manera multilateral y sin singularidades para nadie", ha remarcado el presidente de la Junta, quien también ha destacado que el Gobierno que dirige ha elaborado su proyecto de Presupuestos para 2026 con previsión de "déficit cero" sin haber tenido previamente "ni los objetivos de déficit ni deuda" que desde el Ejecutivo central tendrían que haber tenido fijados "el 30 de junio", pero que se conocieron este lunes, en el marco de dicho Consejo de Política Fiscal y Financiero que se celebró así "con cinco meses de retraso", según ha criticado Juanma Moreno.