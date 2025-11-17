Andalucía recibirá en 2026 más de 29.000 millones de euros de entregas a cuenta, un 7% más que en 2025

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el Ministerio de Hacienda, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Durante la - Alberto Ortega - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha comunicado este lunes a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla una revisión al alza de las entregas a cuenta (EECC) que recibirán en el ejercicio 2026, que en el caso de Andalucía crecerán hasta los 29.390 millones, un 7% más que en el presente ejercicio de 2025.

En conjunto, las comunidades y ciudades autónomas percibirán un total de 157.730 millones el próximo ejercicio en ese concepto, por lo que "se bate un nuevo récord en los recursos que reciben los territorios", según ha valorado el Gobierno en un comunicado en el que subraya que esta cifra es un 7% superior a la que les fue entregada en 2025, tal y como ha anunciado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La cifra ha sido revisada al alza con respecto a la anunciada el mes de julio "por el buen comportamiento de la economía española", y, según defienden desde Hacienda, "evidencia el compromiso del Ejecutivo con las comunidades autónomas, que son las encargadas de garantizar a la ciudadanía el despliegue de las políticas sociales y de acceso a la sanidad, la educación o las prestaciones por dependencia".

A esta revisión de las entregas a cuenta, de las que se ha informado a cada comunidad autónoma de manera individualizada, hay que sumarle la previsión de liquidación para 2024, de forma que, uniendo ambas cifras, las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla percibirán 170.300 millones de euros en recursos del sistema de financiación.

En el caso concreto de Andalucía, sumando ambos conceptos, la comunidad percibirá en recursos del sistema de financiación 30.725 millones de euros, lo que equivale a "un 7,9% más que en el anterior ejercicio" y, según subrayan desde el Gobierno, es "otro récord, y reitera las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Ejecutivo".

MAYOR MARGEN POR LA SENDA DE DÉFICIT

María Jesús Montero también ha comunicado a las comunidades autónomas el margen fiscal del que dispondrán gracias a la senda de déficit planteada en su subsector para el periodo 2026-2028. Un plan por el que su objetivo de déficit para los próximos tres años será del -0,1%, lo que "significa que no tendrán que hacer esfuerzos extra en ese trienio una vez alcancen sus objetivos".

Esto permitirá a los territorios contar "sólo en 2026 con un margen fiscal de 1.755 millones, y de hasta 5.485 millones en el trienio", según destaca el Gobierno, que precisa que el beneficio de esta senda para Andalucía será de 234 millones en 2026, que la autonomía "podrá utilizar para reforzar los servicios sociales que presta a su población".

En 2027, el margen fiscal subirá a los 244 millones, y en 2028 alcanzará los 253,6 millones. En total, "cumplir con este objetivo de déficit permitirá a la autonomía disponer de 731 millones de euros extra que podrá destinar al Estado del Bienestar", precisan desde el Ejecutivo, desde donde reivindican que estas medidas son "coherentes con el apoyo constante del Gobierno progresista a las comunidades autónomas".

Así, "durante la peor pandemia en un siglo", el Ejecutivo mantuvo "inalterables las entregas a cuenta en ese ejercicio pese a la caída del PIB, asumiendo además las liquidaciones negativas que se generaron como consecuencia de la caída de la recaudación", o la aprobación de recursos directos por importe de casi 30.000 millones de euros "para hacer frente a las consecuencias de la Covid y que han supuesto la mayor transferencia de fondos al margen del sistema de financiación", según concluyen resaltando desde el Gobierno.