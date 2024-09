Moreno ofrece acuerdos a los grupos sobre diez prioridades que incluyen un "frente común" en defensa de la igualdad

SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho entrega este lunes a los portavoces de los grupos parlamentarios de un documento con diez prioridades para Andalucía, con el fin de lograr consensos, como en la conformación de un "frente común" en defensa de la igualdad ante la "amenaza" del "cupo catalán".

Esta es una de las conclusiones de las reuniones que ha mantenido Moreno este lunes en el Palacio de San Telmo de Sevilla con los portavoces de los cinco grupos con representación en el Parlamento, para darles cuenta del contenido del encuentro que mantuvo el viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa.

En comparecencia ante los medios de comunicación tras la ronda de reuniones, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha indicado que, a partir del lunes 30 de septiembre, se empezarán a desarrollar reuniones con los grupos para tratar de alcanzar acuerdos sobre el decálogo de prioridades para Andalucía que les ha planteado el presidente. Sanz será el encargado de coordinar y cerrar estos nuevos encuentros con los grupos.

"La idea es que a partir del lunes, demos comienzo a diferentes sesiones de trabajo, de diálogo, de aprendizaje, de búsqueda de consenso y de máximos acuerdos con los grupos políticos en torno a estos diez puntos", ha indicado Antonio Sanz, apuntando que "es una realidad que se pondrá de manifiesto en el intento de acercar posiciones y de recibir propuestas en cada uno de los puntos por parte de los grupos de la oposición".

"No es una mera oferta, es una vía de trabajo que iniciamos en el Parlamento de Andalucía entre el Gobierno y los grupos parlamentarios", ha recalcado, quien ha señalado que "no hay color" entre la actitud de Moreno y la de Pedro Sánchez, puesto que éste, en la reunión del viernes, no asumió ni un "solo compromiso" ni puso encima de la mesa ni una sola "propuesta" para Andalucía.

En cuanto a los diez puntos del decálogo para el acuerdo propuesto por Moreno a los grupos consisten en: Defensa de la igualdad frente a las "amenazas, discriminación, agravios y ataques" a Andalucía con asuntos como el "cupo catalán"; nueva Ley integral de salud; Ley de vivienda; Plan estratégico del trabajo autónomo; impulso a la Formación Profesional; Ley Andalucía digital; plan de ordenación del territorio de Andalucía; defensa de la comunidad para corregir el déficit de infraestructuras ferroviarias, recursos hídricos y de la red eléctrica; Ley de la ciencia, y alianza por la industria.

"Hay un compromiso sólido del presidente por el diálogo con los grupos, lo que es muy positivo para la autonomía y el funcionamiento democrático", ha recalcado Antonio Sanz, apuntado que para el Gobierno autonómico es una prioridad el diálogo, tanto en el ámbito de los partidos como de la concertación social, sobre asuntos de máximo interés para Andalucía y para abordar soluciones a problemas de los andaluces.

Asimismo, ha señalado que para el presidente este es el momento de hacer un "frente común desde Andalucía para defender la igualdad", que está en "riesgo" con la financiación singular de Cataluña pactada entre el PSC y ERC o "cupo catalán".

Según el consejero, Juanma Moreno "ha hecho llegar a los grupos la necesidad de que la defensa de Andalucía tiene que ser en bloque, de todos, porque lo que está en juego no es una cuestión de ideología, sino de dignidad" de esta tierra.