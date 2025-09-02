Moreno participa este miércoles junto a Page y Rueda en un curso de verano en Santander sobre el Comité de las Regiones

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), y el de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (i), caminan por el centro de Sevilla. A 18 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), participará este miércoles, 3 de septiembre, en un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) junto a los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Galicia, Alfonso Rueda, que se desarrollará en Santander y que se centra en el Comité europeo de las Regiones.

Se trata, en concreto, del curso 'De la Idea a la Acción: Los 30 Años del Comité de las Regiones y la Evolución de la Política de Cohesión' que, según la información que del mismo publica la UIMP en su página web, consultada por Europa Press, está organizado en colaboración con el Gobierno de Cantabria bajo la dirección de Inma Valencia Bayón, directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.

En el marco del trigésimo aniversario del Comité Europeo de las Regiones (CdR) y de la conmemoración de los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea, este seminario tiene como "eje central" la "reflexión sobre el futuro de la política de cohesión y su papel transformador en las comunidades autónomas españolas".

Según el programa previsto, la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, abrirá este curso, a las 9,30 horas, con una conferencia inaugural titulada 'Europa en clave regional: 40 años de España, 30 años del CdR y los nuevos desafíos'.

Tras este acto inaugural se dará paso, a partir de las 10,30 horas, a un foro sobre el trigésimo aniversario del Comité de las Regiones en el que Juanma Moreno, que actualmente es vicepresidente primero de dicho organismo europeo, intervendrá junto a los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP).

Posteriormente, a partir de las 12,30 horas, el curso proseguirá con la mesa redonda 'La Delegación Española en el Comité de las Regiones', en la que está previsto que participen la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia de los Mozos; el director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de La Rioja, Jesús Ángel Garrido; el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, y el consejero de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalidad de Cataluña, Jaume Duch.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ya ha desarrollado en Santander su agenda de trabajo de este martes, jornada en la que ha firmado junto a su homóloga cántabra un protocolo de colaboración para que las comunidades autónomas que presiden trabajen de forma conjunta en materias como vivienda, fiscalidad, reducción de la burocracia, gestión forestal, digitalización, turismo, innovación o educación, entre otras.