Moreno reivindica en el 28 aniversario del asesinato de Jiménez-Becerril en Sevilla la "memoria" de víctimas de ETA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este viernes la "memoria" de las víctimas de la organización terrorista ETA al hilo del vigésimo octavo aniversario del asesinato del matrimonio conformado por el que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril (PP) y su esposa, Ascensión García Ortiz, el 30 de enero de 1998 en Sevilla.

El también presidente del PP andaluz ha asistido este viernes por la tarde a la misa funeral que en recuerdo de este matrimonio asesinado por ETA se ha oficiado en la Parroquia del Sagrario de la Catedral de Sevilla, así como, a continuación, a un acto civil que se ha desarrollado en la calle Don Remondo, donde fueron asesinados.

En este segundo acto, Juanma Moreno ha tomado la palabra y ha recordado el día del asesinato del matrimonio Jiménez-Becerril como una jornada de "mucho dolor y sufrimiento", y ha remarcado que quienes, como él, tienen "una edad ya mediana y pudimos vivir ese día, lo recordamos con un dolor que no se nos olvidará jamás en la vida".

El presidente andaluz ha puntualizado que "ese dolor no lo queremos olvidar", porque "queremos reclamar con este acto, y con el trabajo que hace la Fundación" Jiménez-Becerril, "que la memoria de las casi mil víctimas" de la "banda criminal ETA no puede quedar en un rincón de la Historia".

Esa memoria "no puede quedar en el olvido, como algunos pretenden, sino que tenemos que reclamar y reivindicar la dignidad de todas y cada una de esas víctimas", ha agregado Juanma Moreno, quien ha dedicado así unas palabras de recuerdo por "todas y cada una de esas víctimas que han dado lo más importante, lo más sagrado que uno tiene, que es su propia vida, exclusivamente por defender algo fundamental" como es "la convivencia, la libertad entre los españoles", así como "la integridad territorial de una gran nación como es España", ha abundado.

Juanma Moreno ha querido reivindicar desde una "serenidad valiente" y que "no olvida" la figura de Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García Ortiz, y de "otros cientos miles de personas que han sido gravísimamente perjudicados por los asesinatos del terrorismo de ETA".

Ha defendido además que el de este 30 de enero es "un día que nos tiene que servir también para educar en paz", a la vez que "entendiendo el sacrificio que han hecho compatriotas como Alberto y Ascen, para que todos podamos disfrutar de libertad, de convivencia, de un país seguro, de una nación unida" como España.

"DIGNIDAD, MEMORIA Y JUSTICIA"

El presidente de la Junta ha reivindicado los conceptos de "dignidad, memoria y justicia" que la Fundación Jiménez-Becerril "lleva defendiendo a lo largo de 28 años", y ha incidido en apelar a la "memoria para no olvidar los gravísimos atentados que tanto dolor infringió a España", y a "la dignidad de todas y cada una" de las víctimas, que "se merecen el máximo respeto, la máxima consideración y la deuda permanente de nuestra sociedad", tanto la de Sevilla en particular como la andaluza y la española en general, ha agregado.

Moreno ha reclamado también "justicia" para esas "300 víctimas" de las que "no se ha conseguido dar" aún con sus "asesinos", quienes, por ello, "no han pagado por sus penas", y ha defendido que el de este viernes es "un día importante" en el que la sociedad española tiene la "obligación moral" de "reivindicar esa dignidad, esa justicia absolutamente necesaria, y esa memoria".

Finalmente, Moreno se ha declarado "muy orgulloso" de la labor de quienes hacen posible con su "esfuerzo que sigamos año tras año", en el lugar del asesinato del matrimonio Jiménez-Becerril, "recordando la dignidad" de estas víctimas de ETA, "con firmeza, serenidad y un aplomo que es digno de elogio", según ha valorado el presidente de la Junta.

Juanma Moreno ha concluido su intervención aseverando que la sociedad sevillana, andaluza y española "jamás, mientras tengamos el último aliento, vamos a olvidar el enorme esfuerzo y sacrificio que hicieron Alberto y Ascen, y casi 850 personas más en toda España", y ha subrayado que, "gracias a ellos, vamos a seguir trabajando por un país como España, por la concordia y por la libertad", ha finalizado el presidente.