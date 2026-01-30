Alcalde asegura que Sevilla "no ha olvidado" a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión Ortiz,en aniversario de su asesinato

Acto de homenaje de aniversario del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y Ascensión Ortiz en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha estado presente este viernes en el acto de homenaje a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión Ortiz, en el 28 aniversario de su asesinato por parte de la banda terrorista ETA.

"Otro año más nos reunimos en la calle Don Remondo porque no hemos olvidado, porque el olvido, que es lo que ellos buscaban, hubiera sido el mayor desprecio no solo para Alberto y Ascen, sino también a todas las víctimas de la banda terrorista ETA", ha afirmado Sanz.

"Aquel día", ha señalado el alcalde, "la banda terrorista ETA, con ese asesinato, miserable y despreciable por la espalda, intentó humillar y silenciar a la ciudad de Sevilla y hacer otros chantajes a nuestro estado democrático. No lo hemos olvidado y después de 28 años seguimos aquí para recordar que Alberto y Ascen, y el conjunto de víctimas de la banda terrorista ETA, murieron por defender nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución, nuestra democracia, pero sobre todo nuestra libertad".

En su intervención, el primer edil ha puesto en valor el "buen trabajo" que hace la Fundación Alberto Jiménez Becerril, presidida por su hijo; a la que he puesto de ejemplo de "fortaleza y entereza que, día a día, nos daban una madre y abuela, una hermana y tía, y porque Alberto y Ascen eran dos de los nuestros, dos sevillanos normales que vivían la vida con intensidad y que volvían un jueves por la noche de tomarse unas copas con unos amigos como otros muchos sevillanos".

Anteriormente, el alcalde ha asistido a la misa funeral en memoria de los asesinados en la Parroquia del Sagrario de la Catedral, a la que también ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Durante la homilía, el arzobispo de la ciudad, José Ángel Saiz Meneses, ha afirmado que "esta memoria no es un mero ejercicio de recuerdo humano. Para nosotros, los creyentes, la memoria se convertirte en oración" y ha mandado un mensaje a los familiares: "No estáis solos".