Moreno reivindica el papel de las regiones y una Europa "más presente" en ellas para prevenir la "desafección" ciudadana

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una foto de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BRUSELAS/SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha reivindicado este lunes el "papel de las regiones" en el seno de la Unión Europea y la necesidad, a su juicio, de promover una Europa "más presente" en cada una de ellas, para evitar el riesgo de la "desafección" ciudadana.

Así lo ha venido a trasladar el también co-presidente del Comité Europeo de las Regiones durante su intervención en la apertura de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, en Bruselas, donde Moreno ha animado a preguntarse "qué Europa queremos construir", si una "donde las decisiones se alejen cada vez más de los ciudadanos", o una Europa que "confía en sus territorios, y donde regiones y ciudades" participen "en la toma de decisiones que afectan" a sus ciudadanos.

"Cuando Europa pierde presencia en el terreno, los ciudadanos dejan de percibir el proyecto europeo en su vida cotidiana", y "entonces es cuando empieza a aumentar la desafección por Europa, cuando se alimenta la frustración, la polarización, los extremismos que cuestionan los propios fundamentos de la construcción europea", ha advertido Moreno.

En ese punto, ha manifestado que "defender el papel de las regiones y las ciudades no es una cuestión institucional", sino "una cuestión profundamente democrática". "Necesitamos más Europa, pero una Europa más cercana, más presente en cada pueblo, en cada ciudad, en cada región", ha trasladado el presidente andaluz.

Moreno también ha sostenido que "una Europa ambiciosa no es una Europa que tenga que elegir entre nuevas prioridades y políticas tradicionales", sino que es "una Europa capaz de responder a los nuevos desafíos sin renunciar a aquello que sabemos que funciona".

"Si queremos una Europa fuerte en el mundo, hay que asegurar que ninguna región ni ninguna ciudad se quede atrás, porque cuando avanzan nuestras regiones y nuestras ciudades, avanza Europa", ha sentenciado el presidente andaluz.

EL "RETO" DEL ACCESO A LA VIVIENDA

Durante su intervención, Moreno también ha señalado "retos" a los que se enfrenta Europa como el de "la competencia económica global" y "el acceso a una vivienda accesible", y al respecto ha señalado que España vive actualmente "un fuerte e intenso debate y malestar como consecuencia de la falta de vivienda".

Tras aludir también a cuestiones como "los incendios, las inundaciones, las sequías que cada vez nos golpean con más dureza en cada uno de nuestros territorios", Moreno ha señalado que "son desafíos enormes, pero también son grandes oportunidades".

En ese punto, ha defendido que hay que "adaptar" el presupuesto de la UE "para responder a estas nuevas realidades", pero ha apostillado que "adaptar no significa olvidar, modernizar no significa recentralizar, y simplificar no significa apartar a quienes gestionan los problemas sobre el terreno".

POLÍTICAS Y FONDOS DE COHESIÓN

"Las regiones y ciudades no nos oponemos al cambio; lo que necesitamos son garantías", ha continuado el presidente antes de agregar que "la experiencia nos dice que los grandes objetivos europeos sólo tienen éxito cuando se aplican a nivel local y regional".

En ese punto, ha valorado que, "durante décadas, la política de cohesión, la Política Agraria Común y el mercado único han hecho de Europa una Europa más próspera, más competitiva, más resiliente", y ha proclamado que esas "no son políticas del pasado", sino "parte de la solución de nuestro futuro".

Así, Moreno ha destacado que, "en numerosas regiones, los fondos europeos han contribuido a modernizar" esos territorios, y ha citado el caso concreto de Andalucía como ejemplo de región en la que dichos fondos han ayudado a "impulsar innovación, a generar nuevas oportunidades y, por tanto, a prosperar".

"Sin Europa, ninguna de las regiones, especialmente periféricas, hubiéramos tenido oportunidades de prosperar", ha señalado en esa línea el presidente de la Junta antes de indicar que "la política de cohesión no es caridad", sino que "es inversión, crecimiento, innovación, competitividad", y "beneficia a toda Europa, también a las economías que son más fuertes", ha agregado antes de enfatizar que "no hay competitividad sin cohesión", y de incidir en defender que, "cuando una región avanza, Europa avanza", mientras que, "cuando una región se queda atrás, Europa se debilita".

"De ahí nuestra preocupación ante cualquier planteamiento que reste papel a las autoridades locales o regionales", ha argumentado Moreno, que ha reivindicado que dichas autoridades son quienes mantienen "la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo". "Y seguiremos aquí, en este marco financiero plurianual, y en el próximo, y en el que vendrá después", ha proclamado antes de señalar que valora "el esfuerzo de la Presidencia irlandesa" de la UE "por alcanzar un consenso" en torno a esta cuestión, si bien ha advertido de que "este debate no es solo una cuestión de cifras", sino de "ambición europea", y la propuesta planteada "sigue sin responder plenamente a los desafíos que tenemos por delante", ha indicado Juanma Moreno.