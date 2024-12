Moreno reivindica la vigencia de la Constitución, la independencia de la Justicia y el deber de respetar sus decisiones

Miquel Roca recibe emocionado el premio de honor concedido a los 'padres' de la Carta Magna de 1978

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este martes la "vigencia" de la Constitución de 1978 y la independencia del poder judicial, cuyas decisiones "se tienen que acatar, guste o no guste".

Así lo ha remarcado el presidente andaluz en el transcurso de la intervención con la que se ha cerrado el acto de entrega de la primera edición de los Premios Justicia Andalucía, impulsados por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, y que, entre otros, han reconocido a los 'padres' de la Constitución de 1978, que han estado representados por Miquel Roca.

En este acto, celebrado en el Palacio de San Telmo, han participado también el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río; la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, entre otras autoridades.

El otro ponente vivo de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón, no ha podido asistir a este acto por cuestiones de salud, mientras que los otros 'padres', ya fallecidos --Gregorio Peces-Barba, Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca, Manuel Fraga y Jordi Solé Tura-- han estado representados por familiares en esta entrega de premios.

En el discurso con el que ha cerrado este acto, el presidente de la Junta de Andalucía ha dedicado palabras de elogio a cada uno de los ponentes de la Carta Magna y a los demás premiados con estos galardones dedicados al sistema judicial y con los que se querido "reconocer lo que hicieron los 'padres' de la Constitución por que hoy tengamos un espacio de libertad y progreso como antes no habíamos tenido", ha defendido Juanma Moreno.

El presidente ha señalado que estos nuevos Premios de Justicia Andalucía "son más que una distinción", ya que constituyen también "un apoyo claro, sincero, honesto y manifiesto de Andalucía a los profesionales que intervienen en el desarrollo de la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico", y se ha referido así a "abogados, profesores universitarios, investigadores, funcionarios, y muy especialmente a los jueces, a todo el poder judicial con los que compartimos la salvaguardia de nuestra democracia", ha abundado.

"Andalucía estará, como no puede ser de otra manera, siempre a su lado con absoluto respeto a su independencia y a su labor frente a las distintas circunstancias que podamos vivir", ha continuado Juanma Moreno, que ha aseverado que "la Justicia es nuestra protección, no se puede manipular, no se puede cuestionar" y "se tiene que respetar, se tiene que proteger y se tiene que acatar, guste o no guste", ha enfatizado.

El presidente ha reivindicado Andalucía como una "tierra de igualdad, de libertad, de justicia, que son pilares fundamentales en todas nuestras leyes", y ha advertido de que "vivir fuera de ellas es vivir fuera de la democracia", y "por eso Andalucía reclama siempre, y lo hace con vehemencia también, mejor democracia, más igualdad y siempre mayor justicia".

Moreno ha defendido también la importancia de invertir desde la administración pública en el sistema judicial aunque "a veces" se vea como "una inversión opaca", para contar con "la mejor administración de Justicia" y que sus profesionales "puedan trabajar en las mejores condiciones posibles", desde la premisa de que, "teniendo una justicia que funcione, que sea eficiente, tendremos una mejor calidad democrática y un país más competitivo".

Aprovechando el premio a los 'padres' de la Constitución, Moreno ha aprovechado para alabar la capacidad, la "determinación" y la "generosidad" que estos tuvieron para que "viera a la luz" la carta magna, "la mejor ley que hemos tenido jamás los españoles", ha añadido.

El presidente de la Junta ha reivindicado también la "gran obra de convivencia que fue la transición democrática en España" tras la dictadura de Francisco Franco, y ha dicho que "hoy sería un milagro" alcanzar el "consenso" que propiciaron los 'padres' de la Constitución con un "afán de enorme concordia" y de "reconciliación entre los españoles".

Al hilo, ha dicho que hoy en día "añoramos" en España "el consenso, la concordia, la inclusión de todos los españoles en un proyecto que tenía que ser común y compartido".

Finalmente, Moreno ha reivindicado la "vigencia" de la Constitución de 1978, que "durará muchos años" porque "se hizo a conciencia, con un nivel de solvencia intelectual muy alto y pensando en el interés general", según ha defendido el presidente andaluz sobre la carta magna, de la que también ha dicho que es "una obra hecha desde la cabeza y desde el corazón".

MIQUEL ROCA

Antes del presidente de la Junta ha intervenido en esta entrega de premios Miquel Roca, que ha hablado en nombre de los ponentes de la Constitución, a cada uno de los cuales ha dedicado unas palabras de elogio y reconocimiento en el transcurso de un discurso en el que se ha emocionado por momentos.

Este 'padre' de la Constitución ha felicitado a la Junta por esta iniciativa de los premios Justicia Andalucía, que ha valorado como "un acierto extraordinario", y ha recordado los años de 1977 y 1978 en los que se trabajó en la redacción de la Carta Magna dentro de un proceso que "no era fácil" y que unía a políticos procedentes "de campos ideológicos distintos, discrepantes", que se sentaban en torno a un objetivo común "a veces con un cierto recelo".

"No saben cómo nos quisimos y nos respetamos, y hasta qué punto les echo en falta, mucho", ha comentado Miquel Roca en referencia a los otros ponentes de la Constitución, de quien ha dicho también que aprendió "mucho".

Miquel Roca ha concluido su intervención expresando su compromiso a defender "los valores constitucionales siempre en su nombre" --en el de los ponentes de la Constitución, a quienes ha reclamado el "honor" de ser considerados "padres" de la misma--, y reivindicando la de 1978 como la carta magna que "ha dado a España la etapa más larga de estabilidad democrática que jamás ha vivido en su Historia".

OTROS PREMIADOS

Además del 'Premio de Honor' a los ponentes de la Constitución, han sido reconocidos con los premios Premios Justicia de Andalucía, en otras categorías, el fiscal Fernando Santos Urbaneja "por su labor en la defensa de los más vulnerables, a través de la salvaguarda de los derechos de las personas con enfermedades mentales, con discapacidad y mayores", así como los abogados Fernando Vergel Araujo y Fernando Mir Gómez.

Vergel ha ejercido la abogacía durante 58 años, ha sido decano del Colegio de Abogados de Huelva, presidente de la Comisión Académica de la Cámara de Comercio de Huelva y jefe de la Asesoría Jurídica de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Huelva.

Por su parte, Fernando Mir es especialista en Derecho Procesal, ejerciendo su labor como abogado en materia civil y mercantil, así como en el ámbito laboral. Durante décadas ha desarrollado su labor con especialización en el Derecho farmacéutico, en sus distintas ramas, con especial incidencia en el Derecho Administrativo, y es considerado "pionero en arbitraje y mediación", según destacan desde la Junta.

El Premio Justicia Andalucía al compromiso con el Servicio Público ha recaído en Lourdes Acosta Alcántara, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 29 de Sevilla, "por su profesionalidad, humanidad y coraje en el ejercicio de su carrera".

Por último, se ha otorgado el reconocimiento a la innovación y modernización de la Administración de Justicia a la Asociación para el Desarrollo y la Integración Social ADIS Meridiano, "por sus innovaciones y enfoques pioneros en el trabajo con los menores infractores y sus familias".