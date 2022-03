Moreno urge al Gobierno un acuerdo "satisfactorio" con transportistas y a aplicar ya el plan ante la escalada de precios

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha urgido este miércoles al Gobierno de España a sentarse y a alcanzar un acuerdo "satisfactorio" para el conjunto del sector de los transportistas ante la huelga que están desarrollando, y a poner "ya" en marcha el plan de respuesta a la "escalada inflacionista de los precios" que el Ejecutivo "consensuó" con los gobiernos autonómicos en la reciente Conferencia de Presidentes celebrada en la isla de La Palma.

Juanma Moreno ha trasladado estos mensajes en el transcurso de su intervención en el acto de entrega de los primeros premios 'Andalucía hacia el futuro' concedidos por la agencia de noticias Europa Press Andalucía y por la Fundación Cajasol, que ha tenido lugar en Sevilla.

El presidente andaluz ha aprovechado su discurso en este acto para trasladar la "solidaridad" de los ciudadanos de esta comunidad "hacia nuestras empresas, agricultores y ganaderos, que lo están pasando francamente mal", y también palabras de "solidaridad y apoyo" hacia los transportistas.

Todos ellos, junto a "otros sectores, están reclamando algo que es sensato", según ha abundado Moreno, quien ha incidido al respecto en que "los precios están por la nubes" en lo que respecta a los hidrocarburos, el gas, la electricidad, y esto "está asfixiando a nuestro sistema productivo, a nuestra industria", y "está paralizando nuestra ganadería", según ha advertido.

Al respecto, el presidente ha puesto de relieve que, "desde que han empezado estas circunstancias", en Andalucía "hemos perdido alrededor de más de 600 millones de euros" que repercuten en su "sistema productivo" y su "futuro", según ha alertado.

Por eso, Moreno ha reiterado su mensaje de que, "cuando uno gobierna, uno preside, tiene que gobernar", algo "que no es fácil", porque supone "decir 'sí' a ti y 'no' a ti", y a quien se le dice que 'no' es evidente "que no le gusta", pero es lo que "intentamos hacer todos los días desde Andalucía", según ha continuado.

En esa línea, y con la "máxima solemnidad y respeto institucional", Moreno ha pedido al Gobierno de España "que gobierne, que se siente en una mesa con todos los sectores de transportistas y que no se levanten de esa mesa hasta que no lleguen a un acuerdo satisfactorio" con ellos, y "que ayuden".

Al respecto, ha reiterado que desde la Junta están "dispuestos a ayudar" renunciando a recibir un 50% de los ingresos del IVA si dicho impuesto se baja por parte del Gobierno, como reclama el Ejecutivo de la comunidad autónoma que se haga, y ha subrayado que "todos tenemos que poner de nuestra parte, pero alguien tiene que liderar para que esto se pare de una vez por todas", ha apostillado.

"NO PODEMOS SEGUIR PERDIENDO EMPLEO Y RIQUEZA"

"No podemos seguir empobreciendo Andalucía y España, perdiendo empleo, riqueza, bienestar y oportunidades, ni seguir desangrándonos como nos estamos desangrando en términos económicos y sociales", ha aseverado Moreno, quien ha insistido en que "hace falta una bajada de impuestos, ayudas y estímulos a autónomos y empresas, y un impulso de transformación que tiene que hacer el Gobierno de la nación, y en la que nosotros colaboraremos, como siempre hemos hecho en beneficio de Andalucía y de España", según ha subrayado.

Finalmente, Moreno también ha pedido al Gobierno de la nación "que ponga en marcha el plan nacional de respuesta a esta escalada inflacionista de los precios, que se consensuó en la Conferencia de Presidentes de La Palma, y que, de una vez por todas, ya, hoy mismo, se ponga en marcha y evitemos el sufrimiento que están teniendo decenas de miles de familias y de trabajadores", ha concluido el presidente de la Junta.