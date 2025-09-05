Moreno visita en Sevilla la empresa Recurrent Energy Construcción sobre proyectos de energía solar

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha visitado este viernes en Sevilla la sede de la empresa Recurrent Energy Construcción (Recsa) - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha visitado este viernes en Sevilla la sede de la empresa Recurrent Energy Construcción (Recsa) desde donde se gestionan las plantas de esta plataforma de desarrollo, posesión y explotación de proyectos de energía solar y almacenamiento que están funcionando en Reino Unido.

La comunidad andaluza es una de las grandes regiones europeas en generación renovable, alcanzando en el primer semestre de 2025 los 16GW instalados y con el objetivo de alcanzar los 20GW a finales de 2026, según ha informado la Junta en una nota.

En cuanto a la potencia renovable instalada, la Junta ha destacado que ha crecido aproximadamente un 164% desde 2018 y que en el primer trimestre de este año, las renovables ya suponen el 67% de su electricidad producida en esta tierra.

Según la Junta, Andalucía tiene hoy una política industrial "definida que está funcionando y prueba de ello es que, en el segundo trimestre de 2025, el sector industrial andaluz ha tenido un crecimiento interanual del 8,5%, multiplicando prácticamente por cuatro el incremento medio del sector en España y destacando como el sector más dinámico de la economía andaluza en el segundo trimestre del año".

Además, según el Gobierno andaluz, es aquí donde más ha crecido la producción industrial, liderando en junio el crecimiento anual de la actividad industrial en España, creciendo el índice de producción industrial en un año un 19%, muy por encima de la media nacional y por delante de Cataluña y de Madrid.

En cuanto a la captación industrial, ha resaltado que del segundo semestre de 2022 al primer semestre 2025, se han captado más de 17.000 millones de euros, casi 9.000 asociados a la denominada industria verde.

Moreno ha estado acompañado en la visita por el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela; por la responsable global de ESG, Comunicación y Asuntos Públicos de Recurrent Energy, Inés Arrimadas, y por el CEO de la empresa y vicepresidente de Canadian Solar, Ismael Guerrero.