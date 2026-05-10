Los museos andaluces celebran con más de medio centenar de actividades su Día Internacional

Conmemoración del Día Internacional de los Museos en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los museos y conjuntos culturales andaluces, gestionados por la Consejería de Cultura y Deporte, se suman a la conmemoración del Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo y que instituyó en 1977 el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés), con el objetivo de "lograr una mayor integración de estas instituciones culturales en la sociedad".

Según ha detallado la Junta en una nota, las propuestas, que se celebrarán en torno al día de la efeméride y que suman más de medio centenar, están dirigidas a todas las edades y abarcan, entre otras, desde la presentación de ponencias científicas a espectáculos de danza, pasando talleres de fabricación de sandalias romanas y orfebrería; itinerarios guiados y teatralizados, aproximaciones a la música mediterránea, acceso a laboratorios de restauración y estudios de artistas en residencia, sin olvidar las visitas para personas con discapacidad.

La edición de este año se celebra bajo el título 'Museos uniendo un mundo dividido', con la que ICOM pretende destacar el potencial de estos espacios para actuar como puente entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz.

En ese sentido, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado la función que cumplen los museos y conjuntos andaluces en la "salvaguarda del patrimonio, ofreciendo, además a la sociedad un espacio para el aprendizaje y el entendimiento".

La programación comenzará el 13 de mayo en el Museo de Almería con un recital de canciones tradicionales a cargo de personas mayores y jóvenes del CEIP Madre de la Luz. A esta actividad se suma una visita comentada, a cargo de la jefa del departamento de Conservación e Investigación, María del Mar Capel, en torno a una pieza del museo: un fragmento pétreo del Paleolítico.

Además, este espacio también organiza visitas comentadas para personas con discapacidad auditiva, una actividad de narración oral en torno a la institución, danza y un concierto de una banda de metales.

Por su parte, el Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería propone un taller de cantos africanos, impartido por el fundador del Coro Ciudad de Almería, José Azurmendi; a lo que se suma una visita guiada para conocer cómo era la vida cotidiana de los habitantes del recinto.

Las actividades en la provincia se completan en el Enclave Arqueológico de Villaricos, en Cuevas de Almanzora, con un taller didáctico sobre cómo fabricaban con barro los juguetes en el Imperio Romano. Las propuestas en la provincia de Cádiz se concentran en el Museo de la capital, con una visita guiada por las salas de arqueología para ilustrar cómo este territorio ha sido punto de encuentro entre culturas de Europa y África. A ello se suma una recreación histórica que propone un recorrido por la historia del miedo.

En Córdoba, el Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra ha preparado una visita temática al museo entendido como lugar de encuentro, mientras que el Museo de Bellas Artes celebra la efeméride con un recorrido lúdico por las salas siguiendo el cuento 'Marina: La niña que olvidó los colores'.

Por su parte, el Arqueológico y Etnológico de Córdoba propone una visita para grupos reducidos a los almacenes y el laboratorio de restauración; y se presentarán las actas de las jornadas técnicas que analizaron a los efebos de Pedro Abad como piezas excepcionales.

APERTURA DE LOS ESTUDIOS DE LOS ARTISTAS RESIDENTES EN EL C3A

La actividad en la provincia se completa con las propuestas del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A): una visita comentada de Cecilia Bengolea a su exposición 'El ruido que habla'; un espectáculo escénico y musical creado por Christian Lagata y Enrique del Castillo; y la apertura de los estudios de los artistas residentes en el centro para la visita y el encuentro con el público.

El Museo Arqueológico de Granada propone varias actividades, como una representación a cargo de la Agrupación Jacaranda 11, constituida en un 80% por afiliados a la Once sobre sor Juana Inés de la Cruz; un concierto en torno a la historia del saxofón a cargo del Real Conservatorio Superior de Música 'Victoria Eugenia'; un taller familiar sobre piezas singulares del centro que podrían encontrarse en una bodega de un barco fenicio; una visita teatralizada sobre la auténtica historia de Doña Elvira; y un itinerario por un arqueólogo profesional a la colección permanente.

Un concierto es la actividad que ha elegido el Museo de Bellas Artes de Granada para conmemorar esta fecha. Lo ofrecerá el grupo Yanub con un recorrido por las músicas del Mediterráneo. El Museo Casa de los Tiros propone también una cita musical, a cargo del grupo Contratemps que se adentrará en la música espiritual cubana y que forma parte del Festival de Música Antigua de Granada.

Además, este centro acogerá un taller familiar, donde los participantes crearán su propio puzle de la ciudad; y una conferencia concierto sobre la tertulia granadina 'La Cuerda'. La programación se completa con una visita guiada a las áreas reservadas del Museo de la Alhambra.

El Museo de Huelva conmemora esta efeméride con un concierto que pretende arrojar una mirada contemporánea a la copla y la Generación del 27, en una propuesta escénica de Irene Reina y Olaya Hernando Arribas.

Por su parte, el Museo de Jaén, ofrece numerosas actividades, que incluyen itinerarios temáticos en torno a la colección, narración oral, un debate sobre las instituciones museísticas, una visita a sus talleres y almacenes; y dos conciertos a cargo del Brassisimo Quintet y la 'big band' Mab Band Garay. Además, con motivo de esta efeméride, se inaugurarán dos nuevos espacios expositivos.

Además, el Museo Íbero organiza un taller familiar de cine y otro sobre fabricación de sandalias romanas. En la provincia, el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir, en Cazorla, acoge una visita teatralizada en torno a la historia del Castillo de la Yedra; mientras que en el Arqueológico de Úbeda se puede asistir a 'Los viajeros del tiempo', una obra teatral para toda la familia.

Finalmente, el Museo Arqueológico de Linares presenta una muestra con selección de manufacturas en hueso, asta y marfil de su colección de piezas del Conjunto Arqueológico de Cástulo; y una exposición de acuarelas de Jesús Rodríguez Jiménez Realidad virtual en los Dólmenes de Antequera El esplendor de la Alcazaba es el eje de la visita conmemorativa que ha organizado el Museo de Málaga, donde los participantes, de la mano de un especialista en Arte, podrán acercarse a las cerámicas, inscripciones, aspectos religiosos y elementos que dan una idea de la vida de las elites y el personal que estaba a su servicio en el palacio.

Además, el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera ofrece diversas propuestas orientadas escolares y público general, como una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual, el conocimiento de los sonidos inherentes al contexto prehistórico dirigido a miembros de una fundación centrada en la salud mental, visitas guiadas a sus exposiciones temporales y un taller de arte.

En Sevilla, el Museo de Bellas Artes acoge una conferencia de Jaime Martínez Davison con motivo de la presentación de la donación familiar de la obra de Santiago Martínez 'Inauguración de la exposición iberoamericana de 1929'. Por su parte, el Museo de Artes y Costumbres Populares ha programado un concierto didáctico con músicas de distintas culturas del mundo.

El Museo Arqueológico, en el Centro Logístico de La Rinconada, y en colaboración con la Asociación de Amigos de la institución, organiza un taller escolar de cerámica prehistórica, utilizando como modelos piezas de su colección.