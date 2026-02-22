El Pabellón de la Navegación de Sevilla ofrece precios y programación especiales por el Día de Andalucía

Archivo - El Pabellón de la Navegación. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de la Navegación de Sevilla, propiedad de Empresa Pública de Gestión de Activos (Epgasa), dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, contará con una programación y precios especiales con motivo del Día de Andalucía los días 28 de febrero y 1 de marzo.

El Pabellón, que continúa comprometido en promover el acceso universal a la cultura y la historia marítima, ofrecerá a residentes y visitantes "una experiencia única" a precios excepcionales para ambos días, a dos euros por persona, ha informado la Junta en una nota.

Durante el puente, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar la exposición permanente 'Sevilla y la Navegación Atlántica', una experiencia audiovisual e interactiva que abarca desde la navegación oceánica, en sus aspectos científico, técnico y humano, hasta sus impactos económicos, demográficos y sociales.

Además, disfrutarán de las vistas de Sevilla desde la Torre Mirador, que permanecerá abierta en un horario más amplio que el habitual. Asimismo, las familias podrán participar en el taller abierto 'Andalucía se aprende con las manos', gracias al cual adquirirán nuevos conocimientos sobre la navegación, sus útiles y herramientas, así como de algunos de sus principales navegantes.

El Pabellón contará también con horarios especiales durante el puente. El de la exposición permanente será el siguiente: sábado 28 de febrero, de 10,00 a 19,30 horas; y domingo 1 de marzo, de 10,00 a 15,00. El de la Torre Mirador será de 10,30 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 el sábado 28 de febrero; y de 10,30 a 14,00 el domingo 1 de marzo. Y el del taller abierto, de 10,30 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 el sábado 28 de febrero; y de 10,30 a 14,00 el domingo 1 de marzo.

Las entradas estarán disponibles de manera anticipada en el sitio web oficial del Pabellón de la Navegación sin costes de gestión añadidos. Los menores de 0 y 4 años tendrán acceso gratuito y se les facilitará una entrada sin coste en taquilla.