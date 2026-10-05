Paradela presenta a la CEA la hoja de ruta de la legislatura para captar otros 20.000 millones de inversión industrial

1122942.1.260.149.20261005125725 El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, con el presidente de CEA, Javier González de Lara. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha presentado este lunes en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) las líneas estratégicas de su departamento para la legislatura que acaba de arrancar. Entre sus principales objetivos, se encuentra avanzar en el ritmo de captación de inversiones industriales para movilizar otros 20.000 millones de euros en el periodo 2026-2030.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, Paradela se ha reunido con el presidente de CEA, Javier González de Lara, y con el Consejo de Industria, el Empresarial de Sostenibilidad y Regulación Normativa y las comisiones de Energía; Industria Aeroespacial y Defensa; y Relaciones con Universidades y Academias Andaluzas. Se trata del primero de los encuentros que mantendrá en las próximas semanas con los agentes sociales y la comunidad universitaria para concretar el programa inicial de iniciativas previsto por su departamento hasta 2030.

Paradela ha defendido que reunir en un solo departamento del Gobierno andaluz las competencias en universidades, investigación, innovación, emprendimiento, industria, energía y minas permite acelerar el objetivo de "convertir Andalucía en una gran región industrial y tecnológica del sur de Europa gracias al conocimiento, la energía limpia y los recursos estratégicos".

El consejero ha descrito la visión como "un gran ecosistema europeo donde la universidad genera talento, la ciencia crea conocimiento, el emprendimiento lo convierte en empresa y la industria lo transforma en oportunidades, alineando además los instrumentos de Andalucía Trade, la Agencia Andaluza de la Energía y Andalucía Emprende". Para acometer este plan, la nueva Consejería ha estructurado su línea de acción en torno a tres grandes fines orientados a generar prosperidad, autonomía estratégica y liderazgo basado en el conocimiento.

Así, estas metas se despliegan en cinco objetivos: reindustrializar Andalucía sobre bases sostenibles y tecnológicas, convertir el conocimiento en prosperidad, liderar la transición energética y la autonomía estratégica en Europa, atraer, desarrollar y retener talento, y situar a Andalucía entre las regiones líderes en innovación aplicada. Su grado de cumplimiento se medirá con 20 indicadores y para lograr todo ello se ha fijado un primer programa de 33 iniciativas. A ellas se incorporarán las que se aborden en las próximas semanas con los rectores de las universidades públicas andaluzas.

Igualmente, la Consejería plantea abandonar las políticas sectoriales estancas para integrar universidad, innovación, industria y energía como palancas de una misma estrategia. En este marco, la agencia Trade potenciará su papel de apoyo al sector privado, aglutinando asesoramiento, financiación y fomento de la I+D+i. La reindustrialización sobre bases sostenibles y tecnológicas encabeza la relación de objetivos.

Además de la captación de inversión fijada para esta legislatura en 20.000 millones de euros, establece como metas elevar el valor añadido bruto (VAB) industrial por encima de los 26.000 millones, superar los 10.000 millones en VAB de actividades de alta y media-alta tecnología e incrementar un 20% la productividad de la industria manufacturera y de servicios avanzados.

Para atraer inversión, entre otras medidas, la Consejería impulsará un Fondo andaluz de reindustrialización, una ventanilla única industrial y un Plan integral de atracción y dinamización de la actividad industrial 2028-2032. Habrá también nuevos planes Crece Industria en esta ocasión enfocándose sobre comarcas industriales clave.

BALANCE DE LA LEGISLATURA

Las nuevas líneas parten del balance de la pasada legislatura (2022-2026), en la que se cumplieron los principales objetivos industriales. El VAB industrial alcanzó 23.213 millones, por encima de la meta de 22.500, y creció un 28,5% entre 2021 y 2025. La industria aportó casi un tercio del crecimiento andaluz en 2025 y suma 330.000 ocupados, un 22% más que en 2019.

La Unidad Aceleradora de Proyectos tramita 122 iniciativas con una inversión superior a 13.000 millones. En ese periodo se pusieron en marcha el Plan Crece Industria, 19 planes de cadena de valor y la Ley de Espacios Productivos (LEPA), que ya ha comenzado a desarrollarse con incentivos por 80 millones de euros dedicados a los polígonos industriales.

En energía, la potencia renovable instalada asciende en el primer semestre de 2026 a 19.518 MW, frente a una meta de 20.000. En hidrógeno verde, la Unidad Aceleradora tramita 14 proyectos con 6.200 millones de inversión y 10.000 empleos asociados. La capacidad de producción minera autorizada creció un 31,5% entre 2022 y 2026, frente al 20% previsto inicialmente, con proyectos como Los Frailes, San Dionisio o Masa Valverde.