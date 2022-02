El Parque del Alamillo de Sevilla acoge el 20 de marzo la VI Carrera Benéfica de la Asociación Síndrome Down de Sevilla

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parque del Alamillo acogerá el próximo 20 de marzo la VI edición de Corriendown, que tras dos años de interrupción como consecuencia de la pandemia, vuelve a los senderos de este espacio metropolitano para apoyar la diversidad social y promover la inclusión de las personas con síndrome de down y otras discapacidades intelectuales.

El encuentro benéfico, organizado por la Asociación Provincial Síndrome Down de Sevilla, cuenta con la colaboración de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio como entidad gestora del parque.

Corriendown Parque del Alamillo se viene celebrando cada año en fechas cercanas al Día Mundial del Síndrome Down, que se conmemora cada 21 de marzo, para generar una mayor conciencia pública sobre la integración de las personas afectadas por este síndrome y el reconocimiento de su aportación a la sociedad.

En esta sexta edición, los organizadores pretenden superar la participación alcanzada en 2019, en la que agotaron los 2.000 dorsales disponibles.

La recaudación de Corriendown irá destinada a financiar los proyectos de la Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla encaminados a garantizar la autonomía y la calidad de vida de estas personas, acortando distancias y logrando su integración en el entorno social.

Se trata de una carrera inclusiva, que podrá realizarse corriendo, caminando y también acompañados de mascotas. La esencia de esta iniciativa no reside en obtener una clasificación de competidores, sino en crear conciencia social en favor de las personas con síndrome down.

La carrera dará comienzo a las 10 de la mañana con la prueba absoluta, cuyos participantes realizarán un recorrido de 5 kilómetros íntegramente por los senderos del parque. A continuación se disputarán las competiciones de las categorías junior e infantil, con un trayecto de 500 metros.

Finalizada la competición se entregarán los trofeos a los tres primeros clasificados en cada modalidad y se hará la entrega de medallas a todos los niños y niñas en reconocimiento a su participación.

En torno a las 13,00 horas se celebrará la Run Party, una jornada de convivencia festiva y familiar. Los interesados en participar en esta actividad deberán inscribirse a través del enlace www.dorsalchip.com, que permanecerá abierto hasta las 14.00 horas del día 16 de marzo.

Los deportistas adultos contribuirán a la causa con 8 euros y los menores de 14 años, inclusive, con 5 euros. La Asociación Provincial Síndrome Down de Sevilla ofrece también la posibilidad de colaborar, a través del dorsal 0, a todas aquellas personas que no vayan a participar en la carrera. Los dorsales se recogerán en la sede de la asociación Síndrome Down de Sevilla, en el barrio de Sevilla Este (calle Cueva de Menga 1).