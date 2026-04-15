Patrimonio autoriza la restauración del dosel del Corpus Christi y el tenebrario de la Catedral de Sevilla

Archivo - Detalle de los trabajos finalizados de un repostero carmesí de la Catedral que han sido llevados a cabo en el IAPH, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha informado favorablemente sobre el proyecto de conservación del dosel del Corpus Christi de la Catedral de Sevilla, elaborado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) a petición del Cabildo catedralicio, que incluye, además, una planificación de las acciones previstas, los recursos necesarios para su ejecución y un programa de mantenimiento.

En este sentido, las piezas que conforman el dosel presentan mal estado de conservación, debido tanto a la técnica de ejecución como al uso, al sistema de exposición y a las condiciones de almacenamiento a las que han estado sometidas, detalla el Cabildo en una nota de prensa.

Tras el análisis del estudio presentado, el ente provincial ha considerado como "muy completo" el proyecto de intervención presentado en cuanto a su análisis, diagnóstico y criterios de intervención y técnicas a emplear en su restauración, tras la cual deberá presentarse una memoria explicativa.

La obra conforma una estructura "envolvente y protectora" a través de un conjunto de ocho piezas elaboradas con telas de damasco y terciopelo en rojo carmesí. Los motivos rococós "generan un lenguaje iconográfico vinculado al boato y la exaltación de lo sagrado, enfatizando la grandeza y el carácter extraordinario de la festividad del Corpus Christi", ya que era empleado para ornamentar el altar dispuesto en el trascoro, función que asumió hasta 1992.

Su origen se vincula al encargo realizado en 1769, por el cardenal Francisco de Solís Folch y Cardona al bordador Felipe Lazari y al momento de su participación en el cónclave que eligió a Clemente XIV como pontífice.

RESTAURACIÓN DEL TENEBRARIO

También en la Catedral de Sevilla, la Comisión ha informado favorablemente sobre el proyecto de restauración del tenebrario, una de las piezas más singulares del templo hispalense que debe su nombre a su función en el 'oficio de tinieblas' que se celebraba, hasta el Concilio Vaticano II, en los días grandes de la Semana Santa.

Cantaban los canónigos el Oficio Divino y tras la finalización de cada salmo, 15 en total, se iba apagando una vela, quedando únicamente encendida la última que representaba a la Virgen María.

El fuste del candelero está realizado en distintos metales, predominando el bronce. Este enorme candelabro consta de cinco partes y lo corona un cuerpo triangular de madera en donde se colocan las 15 velas.

La parte alta está compuesta por diversos elementos decorativos y 15 imágenes representando a todos los apóstoles --excepto Judas Iscariote--, las tres Marías y la Santísima Virgen en el centro. Actualmente, presenta un mal estado de conservación en el que se observan daños en sus distintas partes. Tras la restauración, deberá presentarse una memoria explicativa de la misma.

Asimismo, el ente provincial ha informado de forma favorable sobre las medidas a adoptar en un grupo de edificios del Muro de los Navarros con el fin de garantizar las condiciones de seguridad pública y salubridad, debido a daños observados en el edificio tras la inspección de técnicos municipales. No obstante, dado que se proponen actuaciones que afectan al subsuelo y que podrían llegar a tener incidencia sobre posibles restos del BIC Muralla, deberá efectuarse una excavación arqueológica en extensión del área afectada.

TORRE DE LA PLATA Y MURALLAS DE LA CASA DE LA MONEDA

Por otro lado, la Comisión Provincial entiende en líneas generales como positiva la actuación planteada para la construcción de un centro de interpretación del recinto amurallado de Sevilla y la reordenación y puesta en valor de la Torre de la Plata y Murallas de la Casa de la Moneda, ya que trata de recuperar un espacio para la ciudad olvidado desde hace años.

Patrimonio considera la actuación como necesaria en un espacio muy degradado y con un uso absolutamente inadecuado para el lugar en el que se ubica, aunque al tratarse de una intervención en un BIC ha realizado consideraciones para su mejora y solicitado que se remita una nueva versión.

La Comisión Provincial de Patrimonio ha informado de forma desfavorable sobre la propuesta del estudio de detalle de dividir un solar de Osuna en ocho viviendas al suponer un riesgo para el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica del BIC Conjunto Histórico de Osuna y su conservación. En este sentido, ha indicado que no podrá realizar dictamen a favor hasta la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del BIC Conjunto Histórico de Osuna, que regule específicamente los parámetros para desarrollar el solar.